Tra i dispositivi in offerta per l’Amazon Prime Day 2023 rientrano anche alcuni apprezzatissimi prodotti di Google, come gli attuali flagship della gamma Pixel 7 e le cuffie true wireless Pixel Buds-A Series e Pixel Buds Pro.

Amazon, inoltre, propone in offerta anche un paio di dispositivi per la smart home del colosso di Mountain View. Questi prodotti, si aggiungono a tutte le altre offerte della due giorni infuocata (anche per via del grande caldo) del Prime Day.

Tutti i Google Pixel 7 in offerta per l’Amazon Prime Day

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sono gli apprezzatissimi flagship 2022 di casa Google, due smartphone Android che incarnano in tutto e per tutto l’essenza dell’azienda e forniscono all’utente l’inimitabile esperienza Android in salsa Pixel.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di smartphone davvero completi sotto ogni aspetto. Costruttivamente sono realizzati con vetro (fronte e retro) e alluminio (frame), hanno la certificazione IP68 e si tengono bene in mano.

Il design è quello iconico e distintivo, caratterizzato dalla presenza al posteriore della Camera Bar orizzontale che ospita il comparto fotografico, triplo (50+12+48 MP) con sensori principale, ultra-grandangolare e tele (per lo zooom ottico 5x) per il modello Pro e doppoio (50+12 MP) per il modello base. All’anteriore troviamo due bei display: AMOLED LTPO (fino a 120 Hz) da 6,7″ QHD+ per il modello Pro e OLED da 6,3″ FHD+ (fino a 90 Hz) per il modello base. In entrambi i casi: il lettore delle impronte digitali è collocato sotto al display, in alto è incastonata una fotocamera da 10,8 MP e l’audio è stereo.

Sotto la scocca batte il Tensor G2, affiancato da 8 GB (base) o 12 GB (Pro) di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Molto completo il comparto connettività, con supporto alle reti 5G (su Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2, NFC, GPS (dual-band) e porta USB Type-C. Sul Pro la batteria è da 5000 mAh e si ricarica rapidamente, sia via cavo che wireless, a 23 W. Sul “base” si scende a 4355 mAh e la ricarica va, sia wireless che cablata, a 20 W. A bordo gira Android 13 ma, come è ovvio che sia, questi sarnno i primi dispositivi al mondo a ricevere Android 14 (e saranno supportato almeno fino ad Android 16).

Per l’Amazon Prime Day, entrambi i flagship 2022 Made by Google vengono proposti a prezzi interessanti che li pongono in competizione diretta con dispositivi di fascia leggermente più bassa: questo perché, di partenza, i listini scelti dal colosso di Mountain View li rendono i flagship più economici presenti sul mercato.

Per coloro che invece cercano uno smartphone ancora più compatto, Google Pixel 7a (trovate qui la nostra recensione) potrebbe essere la soluzione giusta: alla fine non si discosta molto dal fratello maggiore Pixel 7 e si caratterizza come uno dei più interessanti smartphone di fascia media del 2023.

Durante l’Amazon Prime Day sarà possibile acquistare il piccolino di casa Google con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino, in tutte e tre le colorazioni disponibili, e con in regalo la cover originale.

Tutte le Pixel Buds sono in offerta

Oltre agli smartphone, per l’Amazon Prime Day vengono proposte in offerta anche le cuffie true wireless a listino del colosso di Mountain View. Tra queste, le cuffie più pregiate sono indubbiamente le Google Pixel Buds Pro, presentate nel corso del keynote di apertura del Google I/O 2022 e vendute ufficialmente (anche in Italia) dallo scorso anno.

Caratterizzate da un design bicolore con colori pastello, sono progettate per adattarsi allo stile di vista quotidiano e offrono cancellazione attiva del rumore, equalizzazione del volume, modalità trasparenza e connettività Multipoint, oltre a garantire fino a 11 ore di autonomia in ascolto (con ANC spenta). La custodia di ricarica, poi, è compatibile con la ricarica wireless.

In occasione del Prime Day, Amazon sconta le Google Pixel Buds Pro in tutte le colorazioni disponibili di 54 euro, portando il prezzo abbondantemente al di sotto della soglia dei 200 euro e rendendo il prodotto ancora più competitivo.

Per chi ha meno pretese, un budget più ristretto e uno smartphone Pixel in tasca, le Google Pixel Buds-A Series potrebbero essere la soluzione adatta. Ineccepibili dal punto di vista costruttivo, perdono un po’ di qualità nell’audio e la cancellazione attiva del rumore.

In occasione del Prime Day, Amazon sconta le Google Pixel Buds-A Series in tutte le colorazioni disponibili di 30 euro, rendendo il prodotto decisamente più appetibile rispetto alle concorrenti sulla stessa fascia di prezzo.

Gli altri prodotti Google in offerta

Oltre a smartphone e cuffie, tra i prodotti Google in offerta per l’Amazon Prime Day 2023 rientrano due soluzioni molto interessanti per la smart home che rientrano nell’ecosistema di Google Home.

La prima è il termostato intelligente Nest Learning Thermostat (3rd Gen) che viene proposto a 199 euro invece di 249,99 euro in due colorazioni (acciaio inox e nero). La seconda è la Chromecast con Google TV, un dispositivo fantastico per rendere smart qualsiasi TV dotata di porta HDMI, che viene proposta a 59,99 euro invece di 69,99 euro.

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Quelli a marchio Google rappresentano soltanto una minima parte dei prodotti in offerta nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

