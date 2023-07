Torniamo a parlare di Android Auto, il servizio di Google che spesso ha fatto parlare di sé per i vari problemi e bug che ne hanno caratterizzato lo sviluppo negli ultimi mesi come il disservizio riguardante il mancato invio dei messaggi e il malfunzionamento riguardante il Google Assistant.

Nonostante questo, l’applicazione sta rispettando la linea temporale di rilascio degli aggiornamenti che questa volta accoglie l’arrivo della versione 10.0 nel canale stabile, due giorni dopo la notizia dello sbarco nel canale beta. Scopriamone le novità.

Le novità della versione 10.0 di Android Auto

Come ormai da tradizione per Android Auto, la nuova versione non è accompagnata da un changelog ufficiale in cui sbirciarne le novità bensì è lecito presumere che il grosso delle migliorie siano relative alle classiche funzioni sotto il cofano quali risoluzioni di bug ed errori.

Peraltro, recentemente, l’applicazione aveva implementato nuove funzioni volte a migliorare il supporto della piattaforma ai veicoli elettrici: tra le novità più interessanti segnaliamo la possibilità di identificare la propria auto come veicolo elettrico, di selezionare il tipo di connettore di ricarica della propria automobile e, la più recente, un’opzione in grado di mostrare i livelli di carica direttamente da Android Auto. Nonostante l’assenza di un changelog si presume che questa funzione possa debuttare proprio con la versione 10 dell’applicazione.

La novità più corposa del nuovo aggiornamento riguarda l’interfaccia utente dell’applicazione, rinnovata recentemente con la nuova iterazione denominata internamente con il nome in codice “Coolwalk”, che introduce una nuova animazione del Google Assistant adottandone una variante più coerente con il resto dell’ecosistema del colosso.

Finora l’animazione del Google Assistant di Android Auto prevedeva una barra nera con il logo dell’assistente sul lato sinistro; a partire dalla versione 10 la nuova animazione si allinea a quella presente sui dispositivi della gamma Pixel con la classica striscia luminescente composta dai quattro colori distintivi dell’azienda posizionata inferiormente al testo. Un look lanciato per la prima volta con il Pixel 4 e che è rimasto esclusiva dei dispositivi Made By Google.

Al momento della stesura di questo articolo, non abbiamo informazioni in merito alle tempistiche di rilascio di questo aggiornamento che porta Android Auto alla versione 10 ma presumiamo che nelle prossime settimane possa raggiungere un numero crescente di utenti.

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

L’aggiornamento alla versione 10 di Android Auto è in fase di rilascio sul Play Store tramite il badge sottostante. Qualora non fosse ancora disponibile sul vostro smartphone e voleste provare la nuova versione in anteprima, potete scaricare e installare manualmente l’APK attraverso questo link di APK Mirror.

Forse ti sei perso: Vi è sfuggito durante il Prime Day? Google Pixel 7a è ancora in offerta su Amazon