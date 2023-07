Torniamo a parlare di Android Auto, quando un articolo comincia così in molti sarete portati a pensare che l’argomento sia uno degli ennesimi problemi legati al servizio offerto da Big G: nì. In questo caso infatti, nonostante Android Auto sia coinvolto nel problema che andremo ad analizzare, la colpa non sembra essere sua, o almeno non completamente.

Stando a quanto riportano alcuni utenti sul forum di supporto (fortunatamente pochi) e sul web in generale, sembra che Android Auto stia creando il malfunzionamento dell’assistente Google in alcuni casi; la piattaforma in questione basa buona parte del proprio funzionamento nonché le possibilità di interazione degli utenti proprio su Google Assistant, cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Google Assistant smette di funzionare sullo smartphone quando viene scollegato da Android Auto

Stando alle testimonianze di alcuni utenti, l’assistente Google funziona come di consueto durante l’utilizzo di Android Auto, quindi quando lo smartphone è collegato al sistema di infotainment dell’auto; i problemi sorgono nel momento in cui l’utente scollega il dispositivo dalla propria vettura.

Pare infatti che una volta scollegato lo smartphone da Android Auto, l’assistente Google smetta di funzionare sul dispositivo mobile, per poi tornare magicamente in funzione una volta ricollegato alla vettura.

Come accennato in apertura, in questo caso la colpa non sembra essere di Android Auto, quanto più dell’app Google che gestisce il funzionamento dell’assistente; sembra infatti che il responsabile nello specifico sia l’ultimo aggiornamento ricevuto dall’app in questione, visto che un downgrade alla versione precedente sembra non riproporre il problema sopra menzionato.

Altri utenti sostengono di essere riusciti a risolvere il malfunzionamento effettuando un riavvio dello smartphone o forzando l’interruzione dell’app Google, due soluzioni che seppur efficaci nel breve periodo risultano scomode e comportano la ricomparsa del problema non appena si riconnette lo smartphone alla vettura.

Al momento dunque, qualora anche voi foste afflitti dal malfunzionamento sopra esposto, l’unica soluzione sembra essere quella di utilizzare una versione precedente dell’app Google; se il problema dipendesse esclusivamente da questo software però, ciò potrebbe comportare una risoluzione in tempi brevi da parte dell’azienda (a differenza di quanto accade solitamente con i problemi di Android Auto) che dovrebbe limitarsi a identificare il problema e ad implementare la soluzione nel prossimo aggiornamento dell’app Google. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

