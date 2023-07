Ancora problemi per Android Auto, il servizio offerto da Google che si prefigge lo scopo di assistere gli utenti durante la guida, evitando che si distraggano e permettendo loro di gestire ogni aspetto tramite comandi vocali; questo almeno in teoria.

Stando infatti a quanto riportato da alcuni utenti sul forum di supporto dell’azienda, sembra che di recente Android Auto non consenta ad alcuni utilizzatori di inviare messaggi di testo; vediamo insieme qualche dettaglio.

Alcuni utenti non riescono più ad inviare messaggi di testo con Android Auto

L’ultima volta che abbiamo trattato l’argomento Android Auto – problemi, in realtà i disservizi sembravano creati principalmente da un aggiornamento dell’assistente Google (e quindi dall’app di Big G), anche in questo caso sembra che la problematica non sia intrinseca in Android Auto, quanto più ancora una volta nell’app Google.

Secondo quanto condiviso, diversi utenti non sono più in grado di inviare un messaggio di testo utilizzando la dettatura vocale dell’assistente Google che, stranamente, è comunque in grado di rispondere ad un messaggio in arrivo in maniera corretta. Quando però l’utente tenta l’invio di un nuovo messaggio, senza quindi rispondere ad uno ricevuto, l’assistente sembra non riuscire a capire qual è il testo del messaggio, nonostante questo venga riportato a schermo correttamente; l’assistente Google continua quindi a chiedere all’utente di dettare il messaggio, innescando un loop che porta alla rinuncia dell’operazione da parte del guidatore.

Il problema sembra presentarsi con diverse applicazioni di messaggistica (Messaggi e WhatsApp per esempio) ma non sembra imputabile direttamente ad Android Auto, quanto più al funzionamento dell’assistente vocale, un downgrade dell’app Google infatti sembra risolvere la situazione, ripristinando il normale funzionamento dell’assistente durante la dettatura e il successivo invio di un messaggio di testo.

Google non ha ancora riconosciuto il problema nel momento in cui scriviamo l’articolo, ma auspichiamo che venga rilasciata quanto prima una correzione software per non far venir meno una delle feature più comode del servizio; nel frattempo qualora anche voi steste fronteggiando questo problema, l’unica soluzione come già detto sembra essere quella di utilizzare una versione precedente dell’app Google e disattivare contestualmente gli aggiornamenti automatici.

