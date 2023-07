Nei giorni scorsi, in seguito al rilascio della versione 9.9 beta di Android Auto, è emerso che il team di sviluppatori di Google è al lavoro per migliorare il supporto della piattaforma ai veicoli elettrici.

E in queste ore, grazie all’analisi del codice del file APK di una delle ultime versioni di Android Auto ad opera dello staff di 9to5Google, abbiamo nuove conferme della crescente importanza che Google ha deciso di dare alle auto elettriche.

Android Auto e i veicoli elettrici

Negli ultimi aggiornamenti di Android Auto il team di Google ha sviluppato silenziosamente nuove funzionalità relative ai veicoli elettrici, come la possibilità di identificare manualmente la propria auto come veicolo elettrico e attivare le funzionalità EV all’interno di Google Maps (ciò appare nel menu delle impostazioni integrato di Android Auto in una nuova sezione intitolata “Impostazioni EV”).

Tra le caratteristiche relative alle auto elettriche vi è la possibilità di selezionare il connettore di ricarica utilizzato dal veicolo: quelli elencati includono J1772, CCS (Combo 1 e 2), Type 2 e CHAdeMO mentre non è presente il North American Charging Standard (NACS), introdotto da Tesla e sempre più diffuso, che potrebbe comunque essere implementato successivamente con un ulteriore update.

Nel codice sono state trovate anche delle stringhe relative alla misurazione della batteria e ciò suggerisce che gli utenti potrebbero visualizzare i livelli di carica direttamente tramite Android Auto, sebbene al momento non vi sia abbastanza contesto per affermarlo con certezza.

Allo stato attuale Android Auto non è una piattaforma molto comune nei veicoli elettrici e gli sforzi del team di sviluppatori di Google, volti a migliorare il supporto a tale genere di auto, potrebbero essere dettati proprio dall’intento del colosso di Mountain View di conquistare fette di mercato anche in questo settore.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: