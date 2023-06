Il colosso della tecnologia cinese Huawei ha deciso di anticipare i tempi e, a sorpresa, ha lanciato il programma beta per la sua nuova interfaccia utente, EMUI 13, anche in Europa. Questa mossa, che ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori, rappresenta un’occasione unica per gli utenti europei di testare le nuove funzionalità dell’interfaccia prima del suo rilascio ufficiale.

Arriva la EMUI 13 beta in Europa

Dopo un’attesa prolungata, finalmente gli appassionati di tecnologia potranno mettere le mani sulla nuova versione della EMUI. L’annuncio, giunto inaspettatamente, ha suscitato grande interesse tra gli utenti, soprattutto in Germania, dove la beta sarà disponibile per la prima volta e in leggero anticipo rispetto agli altri Paesi. I primi fortunati tester potranno essere gli utenti dei modelli Huawei P50 Pocket, P50 Pro, Nova 10, Nova 10 SE e Mate 40 Pro. Si prevede una diffusione capillare dell’aggiornamento beta in molti più Paesi nel corso dei prossimi giorni.

La scelta di limitare inizialmente il beta testing a pochi dispositivi selezionati sembra essere una strategia ponderata da parte di Huawei, forse per garantire un controllo più accurato del feedback degli utenti e delle prestazioni del software. Intrigante è stata la mossa di Huawei di pubblicare un post sulla beta della EMUI 13 sulla community ufficiale per poi rimuoverlo poco dopo. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali su questa scelta, ma il post era già stato notato dai più attenti prima della cancellazione. Questo piccolo episodio aggiunge un tocco di mistero a un evento già ricco di aspettative.

Le novità della EMUI 13

La nuova EMUI 13 promette di portare una serie di innovazioni in grado di rivoluzionare l’esperienza utente. Una delle funzionalità più attese è il gesto “swipe-up” per le app, che consentirà di accedere alle principali funzioni senza nemmeno aprire l’applicazione.

Inoltre, Huawei sta lavorando per implementare nuovi widget nativi, che forniranno tutte le informazioni sulle app direttamente dalla schermata iniziale. Questo significa che gli utenti potranno avere un quadro completo delle loro applicazioni preferite senza doverle necessariamente aprire. Un altro aspetto interessante riguarda le nuove cartelle intelligenti, che permetteranno di regolare le dimensioni del layout delle cartelle di grandi dimensioni.

Infine, ma non meno importante, Huawei ha annunciato miglioramenti significativi in termini di efficienza e velocità del software. Questo si tradurrà in un caricamento più rapido delle app e nell’esecuzione più veloce delle varie attività quotidiane.

Tempistiche modalità di registrazione

La fase di registrazione per la beta di EMUI 13 è iniziata il 28 giugno e si protrarrà fino alla prima metà di luglio. Si tratta di un periodo relativamente breve, durante il quale gli utenti avranno l’opportunità di inviare le loro richieste per partecipare al programma. Successivamente, Huawei procederà con la distribuzione della build beta tramite aggiornamenti OTA (Over The Air) ai partecipanti selezionati.

Il processo di distribuzione sarà suddiviso in lotti, il che significa che potrebbe richiedere un po’ di tempo affinché tutti i partecipanti ricevano l’aggiornamento. Nonostante ciò, l’attesa sarà sicuramente ripagata dalla possibilità di provare in anteprima le nuove funzionalità della nuova EMUI 13.

Nonostante le sfide incontrate negli ultimi anni, Huawei continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione: l’arrivo anticipato della beta di EMUI 13 in Europa è un chiaro segnale di questa determinazione. Gli utenti europei, quindi, avranno l’opportunità di fare parte di questo processo di innovazione e di contribuire con i loro feedback alla creazione di un prodotto che rispecchi sempre più le loro esigenze.

