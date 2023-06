Huawei ha recentemente annunciato una novità rivoluzionaria per gli amanti degli smartwatch: stiamo parlando della navigazione phoneless, ovvero la possibilità di utilizzare le mappe proprietarie del colosso cinese senza avere fisicamente lo smartphone con sé. Questa funzione è resa possibile grazie a Petal Maps Wearable, una versione speciale dell’app di mappe di Huawei, ottimizzata per i dispositivi indossabili. Ma cosa rende questa funzionalità così speciale e come cambierà l’esperienza degli utenti degli smartwatch? Andiamo a scoprirlo insieme.

Petal Maps Wearable sancisce una nuova era per la navigazione da smartwatch

La nuova serie HUAWEI WATCH 4, composta dai modelli HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro, è la prima ad offrire la modalità di navigazione phoneless. Questo significa che gli utenti possono sfruttare tutte le funzioni di navigazione dell’app Petal Maps direttamente dal proprio smartwatch, senza la necessità di collegarlo a uno smartphone: basta infatti sollevare il braccio per visualizzare i dati di navigazione, un gesto semplice che assicura la massima sicurezza durante attività sportive come il ciclismo o l’arrampicata.

Petal Maps Wearable offre una serie di servizi di navigazione, tra cui la ricerca della destinazione, la pianificazione del percorso, la navigazione a piedi e in bicicletta, la trasmissione vocale e il promemoria con vibrazione. Inoltre, l’app fornisce funzioni di navigazione one-click per luoghi vicini, come fermate dell’autobus o bar, aiutando gli utenti a trovare rapidamente negozi di alimentari e supermercati in luoghi sconosciuti.

Il lancio di Petal Maps Wearable segna un importante passo in avanti per Huawei nella creazione di un ecosistema di dispositivi intelligenti focalizzati sul benessere fisico. La serie HUAWEI WATCH 4, con il suo design premium e una completa suite di funzionalità per la salute, rappresenta una nuova fase nello sviluppo degli smartwatch.

Petal Maps Wearable rappresenta non solo un progresso nell’ambito degli smartwatch, ma anche un esempio dell’impegno di Huawei nel superare i limiti della tecnologia mobile: l’app sfrutta infatti l’algoritmo di multi-path planning di Huawei per offrire percorsi ottimali agli utenti, mentre gli aggiornamenti in tempo reale dei dati garantiscono che gli utenti non siano colpiti da circostanze impreviste lungo il percorso.

Disponibilità e compatibilità di Petal Maps Wearable

La versione wearable di Petal Maps è disponibile su tutti gli smartphone Android e può essere installata da HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, e dal Google Play Store tramite il badge sottostante. Per maggiori informazioni su Petal Maps potete fare riferimento al sito ufficiale (trovate il link diretto qui).

