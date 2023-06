La possibilità di personalizzazione è da sempre uno dei punti di forza più apprezzati dei dispositivi Android e, nel caso specifico di Samsung, l’impegno diretto da parte del produttore passa attraverso l’applicazione Good Lock, che offre parecchio spazio di manovra.

Quella di oggi è stata indubbiamente una giornata molto movimentata per Samsung: questa mattina vi abbiamo parlato della nuova promozione con cashback per permette di ottenere delle offerte sensazionali; a stretto giro, poi, si è parlato anche della futura One UI 6 con base Android 14 e del suo arrivo in beta per la serie Samsung Galaxy S23 già a partire dal prossimo mese. Insomma, davvero parecchi argomenti di grande interesse. In questa sede, rimaniamo nell’ambito del discorso software e ci occupiamo di un’app che potrebbe evolversi in occasione del prossimo major update.

Samsung Good Lock: valutazioni in corso per la One UI 6

Samsung Good Lock è un’applicazione molto interessante, che permette di personalizzare a fondo il proprio dispositivo Samsung andando ad operare sui vari moduli relativi all’interfaccia utente e quant’altro. Il produttore sudcoreano aggiorna con buona regolarità quest’app, andando ad arricchirla di nuove possibilità; di consueto, inoltre, l’app riceve aggiornamenti anche in occasione del rilascio di nuove versioni della One UI e ciò accadrà anche con l’arrivo di Android 14 con One UI 6.

A confermarlo è stato direttamente un moderatore del forum ufficiale di Samsung: questi, pur senza sbilanciarsi sul portato delle novità in cantiere, ha riferito che il team di Good Lock si sta dando parecchio da fare per individuare le giuste nuove aggiunte da affiancare alla One UI 6. Insomma, un modo come un altro per far capire che le valutazioni sono ancora in corso. Del resto, a prescindere dalle nuove funzioni che il produttore medita di inserire, l’aggiornamento sarà comunque necessario per garantire la piena compatibilità dell’app con la nuova versione dell’OS e per scongiurare la presenza di bug e problemi importanti.

In definitiva, Samsung ha già iniziato ad aggiornare le proprie app in vista dell’aggiornamento in discorso e Good Lock sembra destinata ad accodarsi a stretto giro.

