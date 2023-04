Samsung aggiorna due moduli Good Lock aggiungendo un paio di interessanti funzionalità: le novità riguardano più nello specifico i moduli QuickStar e Keys Cafe e sono disponibili per tantissimi modelli di smartphone Galaxy. Andiamo a scoprirle insieme.

Novità QuickStar 6.4.08.43

Iniziamo da QuickStar, un utile modulo di Good Lock che consente di effettuare modifiche al pannello rapido: potete far apparire la data insieme all’orologio, disporre le notifiche in un altro ordine, personalizzare tema e colori del pannello e selezionare quali icone mostrare in alto. Proprio a quest’ultimo punto appartengono le novità dell’aggiornamento 6.4.08.43: ora potete scegliere di non mostrare le icone riguardanti Modalità e routine e la velocità di elaborazione (di default impostata su “Ottimizzata“, configurabile in “Impostazioni > Assistenza dispositivo e batteria > Batteria > Altre impostazioni batteria > Velocità di elaborazione“).

Si tratta di una novità utile per chi utilizza queste funzionalità, ma vuole mantenere il più possibile pulita l’area della barra superiore. Potete scegliere quali icone visualizzare aprendo QuickStar e selezionando la voce “Visibility of Indicator Icons“. Il changelog dell’update cita anche miglioramenti generici alla stabilità dell’app.

Novità Keys Cafe 1.0.06.16

Novità anche per Keys Cafe, modulo di Good Lock che consente di personalizzare completamente la tastiera Samsung di sistema (ovviamente non funziona con tastiere di terze parti). Il modulo permetteva già di andare a modificare praticamente ogni aspetto della tastiera, dalla posizione dei tasti ai colori e agli effetti visivi e sonori, e con l’aggiornamento alla versione 1.0.06.16 è stato affinato quest’ultimo punto.

Ora potete non solo selezionare tra sei diversi stili di suono (System, Retro, Calm, Fun, Pink e Space), ma anche avere un suono diverso alla pressione del tasto per cancellare. La novità è disponibile solo per gli smartphone dotati almeno di One UI 5.0 e Android 13. In più sono stati risolti alcuni bug relativi alla funzione di backup e proprio alla selezione del suono.

Come aggiornare QuickStar e Keys Cafe all’ultima versione

Aggiornare i moduli QuickStar e Keys Cafe è semplicissimo: non dovete fare altro che recarvi all’interno di Good Lock e selezionare le apposite voci. A partire dalla versione 2.2.04.54 di Good Lock, rilasciata a febbraio, potete anche aggiornare più moduli per volta premendo sui tre puntini in alto a destra. Le ultime versioni di QuickStar e Keys Cafe, rispettivamente 6.4.08.43 e 1.0.06.16, sono già a disposizione nel momento in cui stiamo scrivendo. Se invece non avete ancora scaricato Good Lock e volete provare alcuni dei suoi moduli per la personalizzazione dello smartphone, potete andare nel Galaxy Store direttamente dal vostro dispositivo Samsung.

