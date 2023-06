Il team di sviluppatori di Samsung nel corso degli ultimi anni si è fatto apprezzare per la velocità con la quale rilascia gli aggiornamenti che portano su tutti i device dell’azienda le nuove versioni di Android e di One UI, l’interfaccia personalizzata del colosso coreano e con la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere alzata ancora di più l’asticella.

Nelle scorse ore nuovi dettagli a tal riguardo sono stati diffusi dal leaker Tarun Vats, che su Twitter ha fornito delle indicazioni sulla tempistica per il rilascio di Android 14 e One UI 6.0.

Per Samsung Galaxy S23 a luglio iniziano le danze

Ricordiamo che One UI 6.0 è la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, quella che verrà lanciata in occasione della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, in programma alla fine del prossimo mese.

Ebbene, a dire di Tarun Vats la prima beta pubblica di One UI 6.0 e Android 14 potrebbe essere rilasciata per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 già intorno alla metà di luglio oppure, in caso di problemi che dovessero essere riscontrati nel corso delle prossime settimane, il colosso coreano potrebbe prendersi un po’ di tempo in più e attendere sino alla metà di agosto.

Per quanto riguarda la versione stabile, stando ai programmi di Samsung il via alle procedure di rilascio sarebbe in programma per il mese di ottobre.

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, il colosso coreano entro la fine del 2023 potrebbe riuscire ad aggiornare ad Android 14 e One UI 6.0 la maggior parte dei suoi smartphone (ovviamente con priorità per quelli di fascia alta degli ultimi anni).

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso, Android 14 non porterà con sé una rivoluzione dal punto di vista delle funzionalità ma tutta una serie di ottimizzazioni e modifiche che dovrebbero migliorare nel complesso l’esperienza utente e probabilmente la stessa cosa avverrà per One UI 6.0.

