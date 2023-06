Il mattino ha l’oro in bocca si dice e come non essere d’accordo oggi 5 giugno 2023 dal momento che Samsung ha iniziato una nuova promozione Cashback valida su tantissimi prodotti, soprattutto in ambito smartphone Android. Grazie alla combinazione di offerta dei vari store e il cashback offerto da Samsung, alcuni Galaxy sono disponibili a prezzi veramente incredibili, come ad esempio Samsung Galaxy S22 a soli 299€.

Offerta + cashback, i super prezzi sui Samsung

La promozione è la seguente: acquistando entro il 25 giugno uno degli smartphone tra Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S22 presso gli store aderenti (Amazon, Unieuro, MediaWorld, etc..) ricevi un cashback fino a un massimo di 500€. Il cashback varia a seconda del modello di smartphone secondo questa tabella:

Samsung Galaxy Z Fold4 rimborso di € 500,00

Samsung Galaxy Z Flip4 rimborso di € 300,00

Samsung Galaxy S22 rimborso di € 200,00

Samsung Galaxy S23 rimborso di € 100,00

I dettagli della promozione sono disponibili alla pagina dedicata, di seguito alcune delle offerte complessive più allettanti. Se siete interessati il consiglio è di affrettarsi in quanto alcuni prezzi potrebbero tornare su o alcune offerte terminare:

Per ottenere il cashback, dopo aver acquistato il prodotto, è sufficiente registrarlo alla pagina dedicata sul sito Samsung entro il 17 luglio 2023.

Ecco invece la lista completa degli store aderenti all’iniziativa Cashback di Samsung di Giugno 2023 come indicato nel regolamento: