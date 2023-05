La Amazon Gaming Week è tornata e, fino al 28 maggio 2023, vuole mettere a disposizione dei videogiocatori tantissime offerte pensate per il mondo del gaming a tutto tondo, tra console, PC, accesori, monitor TV, periferiche e tanto altro.

Tra le altre offerte ce ne sono alcune provenienti dal mondo Android, tra smartphone (come il Google Pixel 7 al minimo storico di cui vi abbiamo parlato in precedenza), tablet e non solo. In questo articolo proveremo a segnalarvi alcune delle offerte più interessanti, tra quelle proposte dalla Amazon Gaming Week, riguardanti i prodotti del panorama del robottino verde.

Amazon Gaming Week: anche i prodotti Android tra le offerte

In attesa dell’Amazon Prime Day 2023 che, con molta probabilità, si terrà verso la metà di luglio, il colosso dell’e-commerce non si tira di certo indietro quando si parla di offerte e l’ultima iniziativa in ordine cronologico è la Amazon Gaming Week, una promozione attiva da ieri (21 maggio 2023) che proseguirà fino al 28 maggio 2023.

Come anticipato in apertura, la maggior parte delle offerte sono dedicate ai videogiocatori ma, tra di esse, ve ne sono alcune piuttosto interessanti dedicate al mondo Android, con smartphone, tablet, cuffie e tanto altro di produttori come Google, Nokia, OPPO, Realme e Xiaomi. Scopriamo queste interessanti offerte proposte da Amazon, elencate in ordine decrescente di prezzo.

Smartphone Android in offerta

Altre offerte del panorama Android

Le altre offerte della Amazon Gaming Week

Ma le offerte del panorama Android sono soltanto la punta dell’iceberg della Amazon Gaming Week: sul nostro portale TuttoTech.net abbiamo pubblicato un articolo con le più interessanti offerte su PC e notebook, monitor e TV, schede video, SSD, componenti per PC e tanto altro.

Inoltre, in questa settimana è attiva l’iniziativa “Gaming Week Giveaway“, con il quale gli utenti possono provare a vincere numerosi premi. Per dare uno sguardo alle altre proposte dell’iniziativa potete seguire il link qui in basso e seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte e iniziative della Amazon Gaming Week 2023

