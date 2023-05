Nelle ultime ore diversi produttori di smartphone stanno rilasciano alcuni aggiornamenti per i propri dispositivi, in cima alla lista figura uno dei brand più celeri per quel che concerne il rilascio degli update, ovvero Samsung che continua la distribuzione delle patch di sicurezza mensili più recenti, seguono però anche OnePlus e Xiaomi che si dedicano ai propri smartphone di fascia alta.

Samsung continua la distribuzione delle patch di sicurezza di maggio 2023

Partiamo dunque con il colosso coreano, l’azienda ha già avviato da inizio mese il rilascio dell’ultimo update di sicurezza su diversi suoi dispositivi, con l’introduzione dell’ultimo aggiornamento Samsung si premura di risolvere oltre 70 problemi inerenti alla sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software Samsung su smartphone e tablet, sei di queste vulnerabilità erano classificate come critiche, mentre ben 56 vulnerabilità sono state etichettate come minacce alla sicurezza “alte”.

Abbiamo visto giusto qualche giorno fa come l’azienda avesse iniziato la distribuzione dell’ultimo aggiornamento di sicurezza disponibile per Samsung Galaxy Tab S6 Lite in Corea del Sud, ora l’update in questione, che porta la versione firmware del tablet alla P615XXS5FWD2, è in distribuzione in tutti i seguenti mercati:

Argentina

Australia

Austria

Regione baltica

Bolivia

Brasile

Bulgaria

Cambogia

Regione del Caucaso

Chile

Colombia

Repubblica Ceca

Egitto

Francia

Germania

Grecia

Guatemala

Hong Kong

Ungheria

India

Indonesia

Iraq

Israele

Italia

Kazakistan

Kenya

Libano

Libia

Lussemburgo

Malaysia

Messico

Marocco

Nepal

Olanda

Nigeria

Nuova Zelanda

Paesi nordici

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Filippine

Polonia

Portogallo

Romania

Russia

Arabia Saudita

Slovacchia

Slovenia

Sud Africa

Europa sudorientale

Spagna

Sri Lanka

Svizzera

Taiwan

Tailandia

Trinidad e Tobago

Tunisia

Emirati Arabi Uniti

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Vietnam

Il tablet in questione non è però l’unico dispositivo dell’azienda che nelle ultime ore sta beneficiando delle patch di sicurezza di maggio 2023, anche la serie Samsung Galaxy Note 10 sta ricevendo l’update in questione negli Stati Uniti con la versione firmware N97xU1UEU7HWE1, dopo che questo era stato inizialmente distribuito in Corea del Sud a inizio mese; dovrebbero a breve seguire tutti gli altri mercati in cui il dispositivo è stato commercializzato.

Come di consueto, qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

OnePlus rilascia aggiornamenti per diversi dei suoi dispositivi

Dopo aver visto un paio di giorni fa l’azienda cinese iniziare il rilascio dell’ultima versione disponibile della OxygenOS (la 13.1) su OnePlus 10T, l’aggiornamento in questione comincia ad essere distribuito su altri dispositivi, come segnalato da più utenti in rete: allo smartphone appena citato si aggiungono dunque anche OnePlus 11, OnePlus 11R, e OnePlus 9.

Le novità introdotte dall’update in questione sono le medesime segnalate nel precedente articolo (potete prenderne visione grazie al link a inizio paragrafo), anche se sembra che l’aggiornamento introduca anche una nuova modalità O Relax, per aiutare gli utenti a rilassarsi riproducendo suoni rilassanti, nonché la modalità di connessione automatica, che permette allo smartphone di connettersi automaticamente con altri dispositivi OnePlus nelle vicinanze se sono connessi allo stesso account.

Xiaomi 13 Ultra riceve un aggiornamento correttivo con alcune novità

Avevamo visto a inizio mese L’ultimo flagship dell’azienda cinese, Xiaomi 13 Ultra, ricevere un aggiornamento che apportava alcuni miglioramenti al comparto fotografico; ora lo smartphone sta beneficiando di un’ulteriore update che, con il peso di circa 700 MB, porta la versione di sistema alla 14.0.13.0.TMACNXM, introducendo le seguenti correzioni e patch di sicurezza di maggio 2023:

Risolve il problema del frame rate anomalo dopo che un gioco ha attivato il microfono

Risolto il problema che il sistema richiede “protezione da alta temperatura, la funzione è temporaneamente non disponibile” che si verifica occasionalmente con una bassa probabilità

Risolvi l’occasionale problema di consumo anomalo della CPU e ottimizza la durata della batteria

Aggiorna la patch di sicurezza di Google (2023#05) per migliorare la sicurezza del sistema

