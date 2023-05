Anche nella giornata odierna il colosso coreano Samsung è impegnato nel rilascio di aggiornamenti software per alcuni suoi dispositivi, abbiamo già visto diversi smartphone del brand ricevere le ultime patch di sicurezza disponibili, quelle del mese di maggio; oggi a questo gruppo si uniscono altri due dispositivi. Nel frattempo, la serie Samsung Galaxy S23 riceve un’interessante novità.

Samsung Galaxy A22 5G, Tab S6 Lite e Watch4 LTE si aggiornano

Cominciamo subito con un paio di dispositivi, uno smartphone ed un tablet, che ricevono le patch di sicurezza di maggio 2023; con l’update in questione Samsung risolve oltre 70 problemi inerenti alla sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software Samsung su smartphone e tablet, sei di queste vulnerabilità erano classificate come critiche, mentre ben 56 vulnerabilità sono state etichettate come minacce alla sicurezza “alte”.

Samsung Galaxy A22 5G è l’ultimo smartphone ad unirsi al gruppo di quelli che hanno già ricevuto l’update di sicurezza in questione, l’aggiornamento porta la versione del firmware alla A226BRUBS5DWE1 ed è attualmente in distribuzione in Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Repubblica Dominicana, Trinidad e Tobago e Uruguay; come di consueto nelle prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche negli altri mercati in cui lo smartphone è commercializzato.

Anche Samsung Galaxy Tab S6 Lite (modello SM-P615N) sta ricevendo in Corea del Sud l’aggiornamento contenente le più recenti correzioni in materia di sicurezza, l’update porta la versione del firmware del tablet alla P615NKOS5FWD2 e dovrebbe a breve risultare disponibile anche in tutti gli altri mercati.

Infine, a concludere questa breve carrellata di dispositivi, troviamo Samsung Galaxy Watch4 LTE che riceve un update dal peso poco inferiore ai 300 MB, grazie al quale riceve l’ultima versione di Samsung Health, nonché una maggior stabilità e affidabilità generale del sistema.

Qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

I Samsung Galaxy S23 ricevono una funzionalità per trasferire le videochiamate sul tablet

Passiamo ora all’ultima famiglia di smartphone premium di Samsung, i dispositivi della serie Galaxy S23 stanno ricevendo nelle ultime ore un’interessante nuova funzionalità, attualmente riservata al mercato cinese.

China S23 series updates WD3, adding the function of transferring video calls to tablet computer, In addition, no change. The real big update will wait until June, as I said before. pic.twitter.com/mxIezgQPvK — Ice universe (@UniverseIce) May 17, 2023

Come potete notare, il prolifico leaker Ice Universe ha condiviso su Twitter i dettagli dell’update in questione, da quanto si apprende in Cina i dispositivi stanno ricevendo un aggiornamento che porta la versione del firmware alla S91x0ZCU1AWD3; con un peso di 362,12 MB l’update introduce una funzionalità che consente agli utenti di eseguire lo streaming di una videochiamata dal Galaxy S23 a un dispositivo Galaxy Tab (connesso allo stesso account e sulla stessa rete Wi-Fi) in modo da beneficiare di un’immagine più ampia.

Non ci sono molti dettagli in merito al momento, ma lo switching delle videochiamate potrebbe essere limitato alle videochiamate native e risultare non compatibile con app VoIP come WhatsApp o Google Meet; non è chiaro inoltre se e quando questa nuova funzionalità arriverà anche in altri mercati esterni a quello cinese, ma potremmo ipotizzare che l’azienda possa introdurla nel vociferato aggiornamento migliorativo atteso per il mese di giugno.

