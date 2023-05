Un’altra giornata ricca di aggiornamenti in casa Samsung ma non solo, se il colosso coreano è infatti costantemente impegnato nel rilascio degli aggiornamenti mensili di sicurezza su diversi dei suoi smartphone, anche OnePlus pensa ad uno dei suoi ultimi dispositivi, rilasciando un update che introduce funzionalità aggiuntive per la salute e il gioco.

Altri smartphone Samsung ricevono le patch di sicurezza di maggio 2023

L’azienda coreana è senza dubbio una delle più attente per quanto riguarda il supporto software dei propri dispositivi, non solo per il rilascio degli aggiornamenti di versione Android e One UI, ma anche e soprattutto per il costante supporto lato sicurezza. Come abbiamo avuto modo di vedere, con le patch di sicurezza di maggio 2023 la società risolve oltre 70 problemi inerenti alla sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software Samsung su smartphone e tablet, sei di queste vulnerabilità erano classificate come critiche, mentre ben 56 vulnerabilità sono state etichettate come minacce alla sicurezza “alte”.

Diamo uno sguardo agli ultimi smartphone che si uniscono alla lista di quelli già aggiornati:

Samsung Galaxy S10 Lite è uno dei pochi modelli della serie S10 che continua a ricevere il supporto del produttore, lo smartphone sta ora beneficiando delle ultime patch di sicurezza disponibili nel mercato brasiliano; non è chiaro come avverrà la distribuzione di questo update, in alcuni mercati infatti l’azienda potrebbe ritardare la sua implementazione in favore dell’aggiornamento successivo, ma dovrebbe comunque essere solo questione di tempo.

Samsung Galaxy M52 5G si unisce agli altri smartphone di fascia media del brand che hanno ricevuto l’update in questione nelle ultime settimane, l’aggiornamento porta il firmware del dispositivo alla versione M526BXXS2CWE3 ed è attualmente disponibile in Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico e Perù; raggiungerà gli altri mercati nelle prossime settimane.

Samsung Galaxy S21 FE aveva già iniziato a ricevere le ultime patch di sicurezza disponibili la scorsa settimana in America Latina, ora tocca ai modelli commercializzati in Europa che ricevono le versioni firmware G990BXXS4EWE3 (per SM-G990B) e G990B2XXS3EWE3 (per SM-G990B2); l’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, regione del Caucaso, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina.

Samsung Galaxy Z Flip 5G è l’ultimo smartphone dell’azienda coreana nella lista di oggi, il pieghevole del brand riceve a sua volta le patch di sicurezza di maggio 2023 in diversi mercati tra cui Australia, Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Ungheria, Italia, paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Regno Unito con la versione firmware F707BXXS8JWD3.

Come di consueto, qualora foste possessori di uno dei dispositivi sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

OnePlus 10T riceve nuove funzioni per la salute e il gaming grazie all’ultimo aggiornamento

Anche OnePlus sta tentando di migliorare la propria politica di supporto software, cercando di mantenere un rilascio costante degli aggiornamenti per i suoi smartphone più recenti; oggi vediamo OnePlus 10T iniziare a ricevere un nuovo update che introduce alcune novità e migliorie.

L’aggiornamento OxygenOS 13.1.0.520 è attualmente in fase di rilascio in India con la versione firmware CPH2413_13.1.0.520(EX01), ma dovrebbe a breve essere disponibile anche sui mercati globali con la versione CPH2415_13.1.0.520(EX01). L’aggiornamento introduce la funzione Talkback, che avrà la capacità di identificare e fornire informazioni sulle immagini all’interno di app specifiche, nonché l’app Zen Space, che offre entrambe le modalità Deep Zen e Light Zen per creare un ambiente più tranquillo e concentrato.

Infine anche l’assistente di gioco riceve alcune novità e migliorie tra cui una nuova modalità Campionato, progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e fornire una sessione di gioco ininterrotta disabilitando notifiche, chiamate e altri messaggi e un controllo della riproduzione musicale integrato. Di seguito il changelog dell’aggiornamento:

Health

• Adds a new TalkBack feature that recognizes and announces images in apps and Photos.

• Adds the new Zen Space app, with two modes, Deep Zen and Light Zen, to help you focus on the present.

Gaming experience

• Adds the Championship mode to Game Assistant. This mode improves performance while also disabling notifications, calls, and other messages to give you a more immersive gaming experience.

• Adds a music playback control to Game Assistant, so you can listen to and control music easily while gaming.

