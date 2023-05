A pochi giorni di distanza rispetto agli sfondi esclusivi del più recente smartphone di fascia media di casa Google, ovvero Google Pixel 7a, sono disponibili per tutti anche gli sfondi live esclusivi del primo pieghevole Made by Google, ovvero Google Pixel Fold.

Lo smartphone, annunciato al Google I/O 2023 della scorsa settimana, non arriverà per il momento in Italia (anche se non è attualmente disponibile nemmeno sul mercato statunitense). Grazie ad uno sviluppatore, è però possibile provare l’ebrezza di possedere lo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View grazie ai suoi esclusivi sfondi animati.

Ecco come scaricare gli sfondi live esclusivi del Google Pixle Fold

Google Pixel Fold continua a far parlare di sé anche se, ancora, non è disponibile a livello globale. Il primo smartphone pieghevole Made by Google offre il massimo della tecnologia presente sulla gamma Pixel e lo porta sul form factor pieghevole (a libro), potendo contare su tutti i miglioramenti, sia a livello di software (con Android 13) che a livello di app (ad esempio la nuova interfaccia del meteo), messi in campo negli ultimi due anni per i dispositivi con schermo pieghevole o dalle grandi dimensioni.

Sebbene lo smartphone non sia ancora disponibile da nessuna parte, nemmeno sul mercato statunitense (e in Italia per ora non arriverà), uno sviluppatore (@trzpro del team Xiaomiui) è già riuscito ad estrapolare gli sfondi animati esclusivi del costosissimo pieghevole, consentendo a tutti di provarli su un qualsiasi smartphone Android.

Per ottenere i due sfondi è sufficiente scaricare e installare un file APK (la pagina per il download attraverso il portale Android File Host è raggiungibile tramite questo link). Per impostarli, invece, sarà sufficiente accedere al selettore degli sfondi animati dal vostro smartphone.

Nomi degli sfondi e altre dovute precisazioni

Grazie al solito Nail Sadykov del canale Telegram di Google News | En possiamo anche vedere un’anteprima dei due sfondi animati che fanno parte della serie “Feathers” dedicata alle piume e arrivano in due diverse opzioni di colore: “Licorice” (richiama la colorazione Obsidian dello smartphone ed è mostrato qua sopra) e “Porcelain” (richiama l’omonima colorazione dello smartphone ed è mostrato qua sotto).

Sadykov sottolinea alcuni importanti aspetti da tenere a mente nel caso in cui decideste di utilizzare questi sfondi sul vostro smartphone:

È possibile che venga visualizzata la finestra di Google Play Protect che mostra un avviso relativo alla presenza di un’app sospetta.

I due sfondi non ruotano in modalità orizzontale.

Non aspettarti magia o fluidità, poiché si tratta di un porting da un dispositivo pieghevole, in cui l’avanzamento dell’animazione dipende dall’angolo di piegatura del dispositivo.

Quindi, in soldoni, sebbene con questo APK è possibile provare gli sfondi animati esclusivi del Google Pixel Fold è chiaro che, trattandosi di un port da un dispositivo pieghevole, non renderanno mai al meglio su un qualsiasi altro smartphone.

