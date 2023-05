Google Pixel Fold è ufficiale, direttamente dal palco del Google I/O 2023 sul quale si è da poco concluso il keynote di apertura, sfruttato da Google per lanciare tantissime novità hardware tra cui Google Pixel 7a e Google Pixel Tablet, oltre a questo che è il primo pieghevole della casa.

Il dispositivo incarna alla perfezione tutti i canoni dell’attuale filosofia di design del colosso di Mountain View, portando sul form factor pieghevole l’esperienza premium offerta dai più recenti smartphone canonici della gamma Pixel e candidandosi al ruolo di antagonista nei confronti dei pieghevoli a libro di casa Samsung. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel Fold è ufficiale

Protagonista di un’infinità di indiscrezioni che ci hanno accompagnato nelle ultime settimane e di un recente video teaser ufficiale pubblicato dalla stessa Google, come da previsioni, Google Pixel Fold è diventato ufficiale durante il keynote d’apertura del Google I/O 2023, sancendo il debutto ufficiale del colosso di Mountain View sul mercato degli smartphone pieghevoli.

A colpo d’occhio, lo smartphone ricorda appieno uno dei più recenti smartphone della serie Pixel 7 anche se, al posteriore, sparisce l’iconica Camera Bar per far posto ad un’isola rettangolare (con bordi arrotondati) che sporge dalla scocca e riprende finitura e colorazione del frame laterale, all’interno della quale è collocato il comparto fotografico triplo del quale parleremo poco più avanti.

Google opta per un form factor quasi quadrato per il primo pieghevole

Come ogni pieghevole a libro, anche Google Pixel Fold è dotato di due display: esternamente, troviamo un pannello OLED da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+ (in 17,4:9) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, dall’aspetto affusolato e meno slanciato rispetto ad alcuni smartphone della concorrenza (ricordando più i pieghevoli di OPPO che quelli di Samsung).

Questa scelta rivela che il form factor del display interno è molto simile ad un quadrato (in 6:5) anche se circondato da cornici piuttosto generose in alto e in basso: al netto di questa scelta, che non deve essere per forza vista come una pecca, il pannello interno è un Foldable OLED da 7,6” con risoluzione 2240 x 1840 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Per ognuno dei due display, Google ha inserito una fotocamera anteriore (entrambe a fuoco fisso): quella esterna è da 9,5 megapixel con Dual Pixel PD (consente lo sblocco col volto) ed è collocata all’interno di un foro circolare e centrato sulla parte alta del display; quella interna è da 8 megapixel ed è collocata sulla cornice sopra al display (nella metà di destra).

Google Pixel Fold ha le carte in regola per essere il top cameraphone tra i pieghevoli

Forte delle performance fotografiche offerte dai propri smartphone, Google punta allo scettro di top camera-phone tra gli smartphone pieghevoli, dotando Google Pixel Fold di un interessante comparto fotografico triplo e affidandosi ai sempre più performanti algoritmi della Google Fotocamera.

Il sensore principale è da 48 megapixel e ad esso sono affiancati due sensori da 10,8 megapixel, uno sfruttato come sensore ultra-grandangolare (con angolo di visione a 121°) e uno sfruttato come teleobiettivo per lo zoom ottico 5x, anche se con la funzionalità Super Res Zoom si arriva fino allo zoom digitale 20x.

In generale, lo smartphone è in grado di registrare video fino al 4K a 60 fps (anche con supporto all’HDR a 10 bit) ed è in grado di sfruttare tutte le funzionalità presenti sui più recenti smartphone della serie Pixel, come Macro Focus, gli algoritmi di Real Tone e la rinnovata modalità Night Sight per la cattura delle foto in notturna. Sono presenti anche gli strumenti offerti da Google Foto, come Foto nitida (pensata per riportare in vita le foto sfocate, anche quelle vecchie) e Gomma magica (pensata per rimuovere e camuffare oggetti o soggetti indesiderati presenti in uno scatto).

Tensor G2 e altre specifiche da primo della classe

Sotto al cofano batte il Google Tensor G2, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione: pur mantenendo la stessa architettura dei cluster della controparte presente su tutti i Pixel 7, questa versione del Tensor G2 è realizzata attraverso una migliorata versione del processo produttivo a 5 nm delle fonderie Samsung (chiamato “5LPP”) che dovrebbe garantire alcuni miglioramenti sia alla performance pura che ai consumi energetici.

Grazie alla batteria da 4821 mAh, in grado di ricaricarsi rapidamente a 30 W sia in modalità cablata (tramite porta USB Type-C) che in modalità wireless, e agli algoritmi della “batteria adattiva”, che sono in grado di capire quali sono le app più utilizzate dall’utente e spingono lo smartphone a non sprecare risorse per quelle meno usate, Google Pixel Fold è in grado di offrire un’autonomia superiore alle 24 ore e di spingersi fino alle 72 ore nel caso di attivazione del risparmio energetico estremo.

Il pieghevole mutua da Google Pixel 7 Pro il comparto connettività, offrendo il supporto alle reti 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS, la connettività UWB (Ultrawide Band) e, come detto una porta USB-C (di tipo 3.2). Sono poi presenti l’audio stereo, che fuoriesce attraverso due speaker, e un lettore delle impronte digitali posto lateralmente, unico metodo di autenticazione biometrica disponibile.

Google Pixel Fold arriva con a bordo l’ultima release disponibile di Android 13, sistema operativo che ha ereditato tutte le migliorie dedicate ai dispositivi dal form factor particolare introdotte con Android 12L e le ha ulteriormente ottimizzate: in generale, l’esperienza utente è quella offerta da tutti gli smartphone premium della gamma Pixel ma troviamo anche alcune novità come la task bar flottante e un multitasking più avanzato.

Lato supporto, rimane la classica politica di aggiornamenti a cui Big G ci ha abituato negli anni: anche per il primo pieghevole sono previsti tre major update di Android e cinque anni di aggiornamenti mensili per le patch di sicurezza.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Google Pixel Fold.

Dimensioni: 139,7 x 79.5 x 12.1 mm (da chiuso) 139.7 x 158.7 x 5.8 mm (da aperto)

Peso: 283 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), plastica (interno), alluminio (frame laterale), acciaio inossidabile (cerniera)

(fronte e retro), (interno), (frame laterale), (cerniera) Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) Refresh rate a 120 Hz Luminosità (tipica): 800 nit Luminosità (picco): 1200 nit HDR

da con risoluzione (in 6:5) SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore Titan M2

(5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU e co-processore Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP , pixel da 0,8 μm , apertura f/1.7 , Dual Pixel PDAF e OIS Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,22 μm , apertura f/3.05 con PDAF per lo zoom ottico 5x (con Super Res Zoom fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP , pixel da 1,25 μm , apertura f/2.2 e angolo di visione a 121,1° Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED Fotocamere anteriori: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm , apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm , apertura f/2.0 e fuoco fisso (interna)

Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band), NFC , USB Type-C 3.2 , UWB (Ultra Wideband)

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual-band), , , (Ultra Wideband) Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , barometro , luce ambientale

, , , , , Lettore delle impronte digitali: si (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Altri metodi di sblocco: sblocco col volto

Batteria: Li-Po con capacità di 4821 mAh Ricarica rapida cablata a 30 W Ricarica wireless a Qi Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)

con capacità di Sistema operativo: Android 13 QPR3 VPN di Google One inclusa



Disponibilità e prezzi del Google Pixel Fold

Esauriti tutti gli altri dettagli, non ci resta che parlare dei prezzi e della disponibilità del nuovo Google Pixel Fold. Il pieghevole arriva nelle due colorazioni Obsidian (nero) e Porcelain (bianco) e in due differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 1899 euro

al prezzo di Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2019 euro

Almeno per il momento, però, lo smartphone non arriverà in Italia. I prezzi che vi abbiamo appena svelato sono in euro perché lo smartphone arriva, invece, su altri mercati europei come quello tedesco: in Germania sono già attivi i pre-ordini e lo smartphone arriverà nelle prossime settimane (tra l’altro, chi acquisterà il dispositivo entro il 2 luglio, riceverà in omaggio un Google Pixel Watch).

Google Pixel Fold sembra avere le carte in regola per dare filo da torcere al pieghevole a libro per eccellenza, ovvero Samsung Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione), portando l’esperienza premium offerta dagli smartphone Pixel “canonici” anche sul form factor pieghevole.

L’unico vero svantaggio del dispositivo pare essere il prezzo, decisamente più alto rispetto allo street price del concorrente (che essendo già sul mercato da tempo si trova a circa 500 euro in meno). Resta da capire se e quando lo smartphone arriverà in Italia: vi aggiorneremo quando arriveranno indicazioni in tal senso.

