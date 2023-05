In occasione dell’annuale conferenza Google I/O tenutasi qualche giorno fa, il colosso di Mountain View ha lanciato il suo ultimo smartphone di fascia media Pixel 7a; il dispositivo da noi già recensito si presenta come un’ottima alternativa sul mercato, nonostante il prezzo che potrebbe far storcere il naso ad alcuni infatti si tratta di un ottimo smartphone, affidabile e con diversi punti di forza tra fotocamere e prestazioni, senza contare inoltre l’esperienza Android stock offerta.

Ad ogni modo, come ad ogni lancio di un nuovo smartphone della serie Pixel, Google ha contestualmente rilasciato anche un nuovo set di sfondi grazie al quale gli utenti potranno ulteriormente personalizzare l’esperienza visiva del proprio dispositivo; ovviamente non è necessario acquistare un Google Pixel 7a per poter utilizzare i nuovi sfondi, qualsiasi sia lo smartphone in vostro possesso potete infatti avere un tocco dell’esperienza Pixel anche voi.

Ecco i nuovi sfondi di Google Pixel 7a

Anche a ottobre dello scorso anno, in occasione dell’arrivo sul mercato di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, avevamo già condiviso con voi gli ultimi sfondi realizzati da Google per gli smartphone in questione; oggi facciamo altrettanto con l’ultimo arrivato nella famiglia Pixel.

Con il nuovo smartphone di fascia media Google ha rilasciato un set composto da 12 sfondi, diversificati tra loro da uno scuro e uno chiaro per ciascuna delle quattro varianti di colore del dispositivo, potete visualizzare un’anteprima nella galleria qui sotto.

Previous Next Fullscreen

Qualora foste curiosi di scoprire perché il colosso di Mountain View abbia optato per il tema della piuma di uccello con la serie Pixel 7a, vi rimandiamo a questo articolo in cui vi abbiamo spiegato tutto.

Gli sfondi presenti in galleria sono solo un riferimento, risultano infatti compressi rispetto alla risoluzione originale di 1080 x 2400 ma, qualora foste interessati a personalizzare il vostro dispositivo utilizzando l’intero set di sfondi messo a disposizione dall’azienda, non vi resta che procedere al download dell’intero pacchetto seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: Pixel 7a è il primo smartphone di Google a usare la vibrazione adattiva