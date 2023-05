Siamo a circa 10 mesi da quando è stato annunciato Phone (1), il primo smartphone targato Nothing e, poche ore fa, tramite un teaser ufficiale, l’azienda ha svelato il periodo di lancio del Nothing Phone (2).

Se il primo tentativo è servito all’azienda quasi esclusivamente per smuovere le acque e raccogliere più feedback possibili dalla community, con il secondo smartphone la startup guidata da Carl Pei punterà sicuramente più in alto, proponendo un dispositivo “Premium” che, immaginiamo, manterrà tutto il buono di Phone (1) e andrà a migliorare gli aspetti più o meno carenti, a partire dal chipset.

Nothing Phone (2): ecco il primo teaser che anticipa il lancio estivo

Era il 12 luglio 2022 quando Nothing, dopo mesi e mesi di anticipazioni, teaser e altri contenuti social creati ad hoc per aumentare l’hype della potenziale community, annunciava ufficialmente il proprio primo smartphone Android, allora secondo prodotto in generale del brand (dopo le cuffie ear (1)): parliamo di Nothing Phone (1), dispositivo che abbiamo provato per voi tempo fa (e presente nell’immagine di copertina).

L’obiettivo della startup fondata da Carl Pei, ex CEO di OnePlus, era quello di creare un intero ecosistema partendo da zero, proponendo via via nel tempo prodotti che mantenessero tra loro un filo conduttore ben delineato e che rispecchiassero la filosofia dell’azienda.

Il primo tentativo, lato smartphone, si è rivelato bene o male positivo per Pei e soci, che hanno puntato su un dispositivo di fascia media (con componenti collaudati come il SoC Snapdragon 778G di Qualcomm) realizzato con un design che finisse per diventare iconico (tant’è che, al Mobile World Congress, Unihertz ha portato uno smartphone decisamente ispirato a Phone (1) per quanto concerne il design).

Che nei piani della startup vi fosse un secondo modello di smartphone era abbastanza ovvio già da tempo. Sebbene in un primo momento questo non rientrasse tra le priorità del brand, pochi mesi dopo è stato confermato che Nothing Phone (2) sarebbe arrivato entro la fine del 2023.

Al Mobile World Congress, poi, era presente Nothing e la fiera catalana è stata l’occasione per confermare ufficialmente i lavori in corso per la realizzazione del secondo capitolo della saga, un dispositivo che sarebbe risultato “Premium” rispetto al predecessore.

Nelle ultime ore, l’account Twitter ufficiale di Nothing ha pubblicato un teaser su Nothing Phone (2), svelando il periodo di lancio scelto dall’azienda per il proprio secondo smartphone Android: come per Phone (1), il periodo scelto dall’azienda per il lancio è l’estate.

Cosa possiamo percepire dal teaser?

Il teaser, contenente un video di appena tre secondi, unito ad una immagine condivisa dall’azienda sul sito ufficiale, ci consente di carpire alcuni dettagli estetici che caratterizzeranno il prossimo Nothing Phone (2) o, meglio, una parte non meglio specificata di esso.

Sebbene non si veda nel video, dall’immagine possiamo notare la presenza di un interruttore collocato all’interno di un elemento circolare. È difficile dire a cosa serva ma, in rete, circolano teorie secondo cui possa essere un’idea presa in prestito da Apple e OnePlus, ovvero un interruttore per disattivare rapidamente la suoneria.

In secondo luogo, possiamo notare (anche dal video) un LED rosso che lampeggia, inserito all’interno di un semicerchio, altri inserti che spezzano con il “blocco principale” e una texture con tanti puntini in alto a sinistra.

Le possibili specifiche tecniche del Nothing Phone (2)

Esaurita l’analisi del teaser, proviamo a vedere quali potrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo Nothing Phone (2), partendo da una certezza: avrà un SoC Qualcomm Snapdragon della serie 8.

Questa notizia, arrivata durante il Mobile World Congress ha subito aperto un dibattito in rete tra due differenti correnti di pensiero: quelli certi che il SoC sarebbe stato lo Snapdragon 8+ Gen 1 del 2022 e quelli certi che il SoC sarebbe stato il più recente Snapdragon 8 Gen 2.

Sebbene manchino conferme ufficiali, pare che Alex Katouzian, Vicepresidente Senior e Direttore Generale di Qualcomm, abbia per sbaglio rivelato (tramite un post su Twitter rimosso poche ore dopo la pubblicazione) che il SoC scelto per Nothing Phone (2) sia lo Snapdragon 8+ Gen 1 (via 91mobiles.com).

Questa notizia, che da un lato pone il futuro smartphone di Pei e soci un gradino sotto ai flagship 2023 del panorama Android, potrebbe contribuire al contenimento del prezzo di listino dello smartphone che farebbe comunque un enorme passo in avanti rispetto al predecessore in termini di performance.

Per il resto Nothing Phone (2), come anticipato, dovrebbe eguagliare o migliorare il predecessore sotto tutti i punti di vista: è lecito aspettarsi la presenza di un display OLED a 120 Hz, fotocamere più performanti, una batteria maggiorata e il solito sistema di LED che costituisce l’interfaccia Glyph, probabilmente rinnovato.

L’estate si avvicina e, vista la strategia adottata lo scorso anno, non è da escludere che Nothing possa presto iniziare a condividere teaser e trailer sempre più coinvolgenti sul prossimo, atteso, smartphone. Nella speranza che risulti realmente “Premium” e possa dare filo da torcere ai pezzi grossi del panorama Android.

