L’azienda di Carl Pei ha confermato che lo smartphone Nothing Phone (1) sarà idoneo per ricevere Android 14 Beta 1 nelle prossime settimane.

Nothing Phone (1) sarà quindi tra i primi dispositivi non Google Pixel a ottenere la prima anteprima pubblica di Android 14.

Lo smartphone Nothing Phone (1) è pronto a ricevere Android 14

La prima Developer Preview di Android 14 e la successiva Beta includono ulteriori miglioramenti al design Material You e alla funzionalità Dynamic Color, le principali novità che hanno sostenuto le precedenti versioni del sistema operativo mobile di Google.

Nothing OS è molto simile al software presente sugli smartphone Google Pixel, pertanto è probabile che la messa a punto sarà più rapida.

Nothing non ha ancora condiviso i dettagli su come i proprietari di Nothing Phone (1) possono registrarsi e nemmeno la sequenza temporale per l’aggiornamento ad Android 14, inoltre non è chiaro se Nothing Phone (2), che debutterà entro la fine dell’anno, sarà idoneo per questa anteprima pubblica quando arriverà sugli scaffali dei negozi.

Per il momento non resta che aspettare nuove informazioni che probabilmente emergeranno nel corso delle prossime settimane.

Nothing Phone (1) è uno smartphone Android di fascia medio-alta presentato il 12 luglio 2022 ed è il primo smartphone della giovane azienda tech co-fondata da Carl Pei, ex di OnePlus.

