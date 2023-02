Un paio di mesi fa Carl Pei aveva affermato che Nothing Phone (2) non è una priorità, lasciando intendere che il successore di Nothing Phone (1) si sarebbe fatto attendere a lungo.

Ora l’ex CEO di OnePlus ha ufficialmente confermato quando e dove verrà lanciato lo smartphone Nothing Phone (2).

Nothing Phone (2) verrà lanciato nel 2023 e approderà negli Stati Uniti

In un’intervista con Inverse, il CEO di Nothing Carl Pei ha confermato che Nothing Phone (2) arriverà sugli scaffali entro la fine del 2023, senza fornire altri dettagli temporali.

Con l’occasione Carl Pei ha anche confermato che Nothing Phone (2) verrà lanciato negli Stati Uniti come priorità, spiegando che l’azienda non era pronta per lanciare Nothing Phone (1) negli USA, mentre ora Nothing è una realtà solida e pronta a fare un passo avanti.

Carl Pei ha affermato che lo smartphone Nothing Phone (2) arriverà negli Stati Uniti con le certificazioni del vettore, aggiungendo che Nothing in precedenza non disponeva di risorse sufficienti per affrontare un’impresa del genere.

Inverse sottolinea che l’organico dell’azienda è raddoppiato dal 2021 e oggi conta 400 dipendenti. Carl Pei crede che Nothing possa ottenere un certo successo negli Stati Uniti, in quanto ritiene che l’offerta di smartphone è poco varia nel mercato statunitense.

Per il momento si sa poco o nulla su Nothing Phone (2), poiché l’unico dettaglio importante divulgato finora è che sarà “più premium” rispetto al suo predecessore che vanta un’eccellente qualità costruttiva, ma adotta con un chipset di fascia media.

Pei ha anche anticipato che Nothing sta cercando di aprire più negozi al dettaglio, dopo che il suo primo negozio inaugurato a Londra si è rivelato un successo e si sta già ripagando operativamente, inoltre l’azienda sta valutando di aprire uno store anche negli Stati Uniti.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di Gennaio 2023