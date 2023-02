Al MWC 2023 Unihertz ha annunciato uno smartphone chiamato Luna che imita in maniera sfacciata Nothing Phone (1), la creatura di Carl Pei che ha deciso di farsi fotografare mentre impugna entrambi i dispositivi.

Unihertz Luna ripropone l’interfaccia Glyph di Nothing Phone (1) che si illumina quando arriva una chiamata o una notifica e probabilmente lo farà anche il dispositivo di Unihertz.

Unihertz Luna si ispira sfacciatamente a Nothing Phone (1)

Nonostante le somiglianze il pannello posteriore di Luna presenta un modello di illuminazione diverso rispetto allo smartphone di Nothing, ma soprattutto non ha molto in comune con l’ammiraglia di Carl Pei, in quanto è dotato di un chipset MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18 W, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e un jack per cuffie da 3,5 mm.

L’azienda non ha condiviso altri dettagli e nemmeno la data di rilascio dello smartphone, tuttavia un rappresentante di Unihertz ha rivelato che Luna uscirà a marzo e costerà non più di 300 dollari.

Nel frattempo l’azienda di Carl Pei sta lavorando su Nothing Phone (2) che arriverà sul mercato entro la fine dell’anno e che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere in grado di offrire agli utenti un’esperienza a livello degli smartphone di punta della concorrenza, ma a un prezzo decisamente più competitivo.

