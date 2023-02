Carl Pei ha da poco rivelato al MWC che l’atteso Nothing Phone (2) sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8.

Il fondatore e CEO di Nothing non ha rivelato il nome esatto del chipset che verrà adottato, quindi potrebbe essere Snapdragon 8+ Gen 1 o Snapdragon 8 Gen 2, tuttavia appare più probabile che l’azienda adotterà il primo in quanto consentirebbe al marchio di competere con gli smartphone di punta della concorrenza.

Nothing Phone (2) adotterà un chipset Snapdragon 8

In ogni caso, l’adozione di un chipset della serie Snapdragon 8 significa che Nothing Phone (2) non sarà un dispositivo di fascia media come Nothing Phone (1) che è trainato dal chipset Snapdragon 778G Plus.

In precedenza il CEO di Nothing aveva già affermato che Nothing Phone (2) sarebbe stato un dispositivo “più premium” rispetto a Nothing Phone (1) visibile nell’immagine di copertina.

Per il resto non è stato rivelato molto altro sulle specifiche del prossimo smartphone di Nothing, tuttavia l’azienda ha in programma di lanciare Nothing Phone (2) entro la fine dell’anno e senza fretta per assicurarsi che possa offrire una dose adeguata di funzionalità premium.

Secondo le indiscrezioni trapelate finora Nothing Phone (2) dovrebbe offrire un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dovrebbe essere dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, inoltre il dispositivo sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh. Secondo altre fughe di notizie lo smartphone debutterebbe in India nel terzo trimestre del 2023.

