Il Samsung Galaxy A53 5G, uno degli smartphone di fascia media più venduti e apprezzati dello scorso anno, si aggiorna e guadagna Image Clipper, una funzionalità introdotta da Samsung sui più recenti flagship della gamma Galaxy S23.

La funzionalità sta così continuando ad espandersi a macchia d’olio sugli smartphone più recenti e rappresentativi del colosso sudcoreano, andando ben oltre le aspettative di qualche settimana fa che la davano in arrivo esclusivamente sugli smartphone di punta.

Samsung Galaxy A53 5G si aggiorna e riceve Image Clipper

Giungono buone notizie per i possessori di un Samsung Galaxy A53 5G, smartphone lanciato da Samsung nel 2022 con a bordo Android 12 e recentemente aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.1, quella che è attualmente l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore sudcoreano.

Lo smartphone, a partire dall’Europa, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software tramite il firmware A536BXXU5CWD1 che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2023 e la funzionalità Image Clipper, introdotta dal colosso sudcoreano con il lancio dei Samsung Galaxy S23 e che man mano sta arrivando su modelli (selezionati) delle precedenti generazioni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Image Clipper è una funzione, disponibile all’interno dell’app Galleria di Samsung (ma integrata anche nel browser Samsung Internet), che consente di ritagliare rapidamente oggetti e soggetti (come persone, animali, auto, fiori e così via) dalle immagini per poi copiarli, salvarli e condividerli separatamente come fossero degli adesivi. Utilizzarla è molto semplice: basta tenere premuto sul soggetto/oggetto desiderato all’interno di una foto o di un’immagine e il gioco è fatto.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale tramite OTA. Per verificare la presenza dell’aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Nel caso in cui l’aggiornamento non fosse ancora disponibile, vi consigliamo di riprovare nuovamente tra qualche ora o, al massimo, tra qualche giorno.

La funzionalità arriverà presto anche su altri Galaxy A?

Oltre ad essere una bella notizia per i possessori di Samsung Galaxy A53 5G, l’arrivo di Image Clipper su uno smartphone di fascia media potrebbe essere una bella notizia per molti altri utenti in possesso di uno dei più recenti smartphone della serie Galaxy A.

La funzionalità lanciata con i Galaxy S23, che attualmente è disponibile anche sui Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Fold4, si sta continuando ad espandere sugli smartphone di punta del colosso sudcoreano (dovrebbe arrivare presto anche sui Galaxy Note 20, sui Galaxy S20, su Galaxy Z Flip 5G e su Galaxy Z Fold2 5G).

Difficile, invece, dire quali smartphone della serie Galaxy A potrebbero essere candidati a riceverle Image Clipper: a rigor di logica potremmo ipotizzare Galaxy A33 5G (visto che il SoC è lo stesso del Galaxy A53 5G), Galaxy A52s 5G e i più recenti Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. Sicuramente torneremo sull’argomento nel momento in cui arrivassero novità al riguardo.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy A53 5G: una solida conferma sulla fascia media e Riprova Samsung Galaxy A53 5G: con il calo di prezzo adesso è da prendere