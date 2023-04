Il grande successo di Samsung nel settore degli smartphone non dipende soltanto dalla qualità costruttiva dei suoi device o dalla loro dotazione tecnica ma anche dal supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire.

Da questo specifico punto di vista bisogna riconoscere a Samsung il merito di continuare ad aggiornare i suoi dispositivi con costanza e di arricchire l’esperienza utente offerta con sempre nuove funzionalità.

Importanti novità in arrivo per tanti Samsung Galaxy

Dalla Corea del Sud arriva un’importante notizia che riguarda gli smartphone meno recenti di Samsung: sul forum ufficiale, infatti, il produttore ha diffuso un elenco di nuove funzionalità relative alle app Fotocamera e Galleria che ha in programma di implementare nei modelli già da tempo disponibili sul mercato.

E così scopriamo che le Modalità Front/selfie camera Pro e Pro Video e il supporto selfie Expert RAW dovrebbero presto sbarcare sulla serie Samsung Galaxy S22 e su Samsung Galaxy Z Fold4. E ancora: la funzionalità 300x Astro Hyperlapse dovrebbe essere implementata nella serie Galaxy S22 e in Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Per quanto riguarda l’app Galleria, a breve offrirà la possibilità di usare la funzionalità Image Clipper anche ai seguenti device: Galaxy S20, Galaxy S21, serie Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip LTE/5G, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Flip4.

Inoltre, c’è anche una funzione della fotocamera che è in fase di revisione e che potrebbe arrivare sulla serie Galaxy S22 e su Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4: si tratta dell’Improved lens switching effect, soluzione che è in grado di consentire il controllo dello zoom in modo dinamico.

Al momento il colosso coreano non ha svelato quando queste funzionalità verranno rilasciate per gli smartphone segnalati, ai cui possessori non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.