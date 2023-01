Torniamo a parlarvi di Samsung Galaxy A53 5G, spesso infatti ci chiedete di tornare sugli smartphone a distanza di tempo dalla commercializzazione e i 10 mesi del medio gamma coreano sono una buona occasione per fare il punto della situazione tra calo di prezzo, aggiornamenti e tante migliorie che sono state apportate.

Riprova di Samsung Galaxy A53 | Video

Come è andata con gli aggiornamenti

Benissimo, ma d’altra parte uno dei principali motivi per cui vi consigliamo spesso gli smartphone Samsung è proprio il lungo e puntuale supporto software. Galaxy A53 è uscito nella primavera 2022 con Android 12 e OneUI 4.0, ad oggi è aggiornato con patch di sicurezza di dicembre, Android 13 e OneUI 5.0, meglio di così sarebbe stato impossibile.

Con la OneUI 5.0 non sono cambiate moltissime cose di primo acchito, in realtà però utilizzando lo smartphone saltano fuori tanti affinamenti che vanno ulteriormente a migliorare l’esperienza d’uso. Ad esempio la grafica delle notifiche è più chiara, nelle impostazioni sono state riorganizzate alcune voci per rendere i menù più fruibili, è stato attivato il riconoscimento del testo nelle immagini, il video editor è più completo, ci sono più possibilità di personalizzazione e nuovi orologi nella schermata di blocco, sono stati introdotti i widget impilabili e molto altro.

La funzione che però si è rivelata più utile è l’opzione per disattivare RAM Plus, ovvero l’espansione virtuale della RAM. Abbiamo infatti notato che disattivandola lo smartphone diventa molto più reattivo, acquistando quindi quel piccolo sprint in più che va a mascherare l’unico vero difetto di Galaxy A53, le prestazioni. A proposito di performance i miglioramenti ci sono stati, è innegabile, già prima dell’arrivo della OneUI 5.0 in verità, mentre con l’ultimo aggiornamento possiamo dire che è stata definitivamente risolta quella “legnosità” iniziale che avevamo evidenziato in fase di recensione.

Pro e contro di Galaxy A53 dopo 10 mesi

Detto che Samsung Galaxy A53 5G sia uno smartphone “invecchiato” bene, vale la pena spendere qualche parola in più per ricapitolare i principali pregi e difetti del prodotto, ricollocandoli alla luce del fisiologico calo di prezzo che ha subito.

Tra i vantaggi sicuramente la grande affidabilità di uno smartphone nato come affinamento del precedente modello, con hardware collaudato e un funzionamento generale soddisfacente. La qualità costruttiva, il design, l’impermeabilità e le dimensioni non esagerate lo hanno reso popolare, insieme ad altre caratteristiche come la possibilità di espandere la memoria con microSD e la super autonomia, che se vogliamo è ancora leggermente migliorata rispetto all’esordio, consentendo ora una normale operatività per due giornate piene.

Gli aspetti meno convincenti sono invece da ricercare in alcune scelte sull’hardware dove Samsung non ha osato più di tanto. Il display ad esempio è di buona qualità ma dal colosso coreano è lecito aspettarsi qualcosina in più, il comparto fotografico, in particolare la ultrawide è nella media e nel tempo non hanno ricevuto significativi miglioramenti, così come la qualità video, che nonostante la stabilizzazione ottica soffre un po’ proprio sulla fluidità dei movimenti.

In conclusione

In definitiva Samsung Galaxy A53 5G è maturato nel tempo e ha limato alcuni aspetti che inizialmente non ci avevano convinto. Forse però il parametro che più incide su un’eventuale scelta è il prezzo, che dai 469 Euro di listino per la versione 6/128 GB è sceso fino alla fatidica soglia dei 300 Euro. Le offerte non mancano e ora che sta per arrivare Galaxy A54, è probabile che possano concretizzarsi ulteriori ribassi.

E’ insomma un buon momento per acquistarlo, se desiderate uno smartphone mid range aggiornato e ben supportato, completo ed affidabile allora mai come ora può essere la scelta giusta.