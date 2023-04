Si è da poco concluso l’evento “For those who dare” con cui ASUS ROG ha presentato ufficialmente il nuovo ROG Phone 7, ennesima iterazione dello smartphone da gaming che cercherà di fare la voce grossa su questo particolare segmento del mercato nel cuore del 2023.

Come prassi per il brand, anche questa nuova proposta è in tutto e per tutto uno smartphone estremo, pensato principalmente per soddisfare la sete di prestazioni dei videogiocatori. Rispetto allo scorso anno, i passi in avanti lato design non sono molti ma le chicche, specie quelle offerte dalla variante Ultimate, sono davvero notevoli.

ASUS ROG Phone 7 è ufficiale

La Republic of Gamers (ROG) di ASUS ci ha ormai abituati al lancio di smartphone da gaming che tendono ad offrire il meglio del meglio dal punto di vista delle specifiche tecniche legate alla potenza pura, per garantire ai videogiocatori che scelgono questi smartphone il massimo in ogni occasione.

Il nuovo ASUS ROG Phone 7 non fa eccezione, configurandosi come un flagship del 2023 votato spudoratamente al gaming, scelta resa evidente dal design (ormai abbastanza collaudato), dalla scelta dei componenti interni e di tutte quelle dotazioni necessarie per trasformare lo smartphone in una sorta di console.

Dal punto di vista estetico, le differenze con il predecessore ROG Phone 6 non sono poi tante (i due smartphone hanno le stesse dimensioni e peso), almeno a colpo d’occhio, e sono concentrate esclusivamente al posteriore, nel comparto fotografico principale (dove il flash LED è posizionato in obliquo invece che in orizzontale), nella zona del logo ROG personalizzabile tramite retroilluminazione RGB e in altri piccoli dettagli.

Internamente, invece, troviamo alcuni miglioramenti al sistema di raffreddamento, chiamato GameCool 7, che accoglie una rinnovata struttura interna in grado di offrire una dissipazione del calore ancora più efficiente. Questo è reso possibile dal nuovo design ROG Rapid-Cycle Vapor Chamber che migliora fino a 2,1 volte le capacità del precedente sistema e fa in modo che il sistema funzioni al meglio in tandem con il raffreddamento esterno garantito dal nuovo AeroActive Cooler 7 (si aggancia tramite il Pogo Pin presente lateralmente) che sfrutta le Celle di Peltier oltre alla ventola per ridurre la temperatura superficiale del dispositivo fino a 25°C. Il dispositivo integra, inoltre, un subwoofer.

ASUS ROG Phone 7 potrà dunque spingere al massimo il suo potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (in entrambi i casi, abbiamo le più veloci memorie disponibili sul mercato).

Si aggiungono a tutto ciò un comparto connettività completissimo (reti 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e due porte USB-C), una buona sensoristica (compresi i sensori ultrasonici per il sistema AirTrigger che rileva di grip e pressione), una batteria a doppia cella da 6000 mAh complessivi che supporta la ricarica rapida cablata a 65 W e il sistema operativo più recente (troviamo Android 13 personalizzato con la ROG UI o, in alternativa, la Zen UI) che riceverà due major update e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Dal punto di vista gaming, vengono introdotte inoltre tante nuove funzionalità software che migliorano l’esperienza di gioco, come X Sense (aiuta i giocatori a rilevare gli eventi chiave sullo schermo) o X Capture (strumento di intelligenza artificiale che registra automaticamente i momenti chiave di una sessione di gioco).

Al netto delle prestazioni pure, uno smartphone del genere deve garantire buone performance dal punto di vista della multimedialità (almeno per quanto concerne la fruizione di contenuti e l’esperienza in gaming). Anche sotto questo aspetto ASUS ROG Phone 7 ha tutte le carte in regola per configurarsi come un dispositivo decisamente soddisfacente.

All’anteriore, spicca l’ampio display Super AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ (in 20,4:9), frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, frequenza di campionamento del tocco fino a 720 Hz, luminosità variabile da 5 a 1000 nit (con picchi a 1500 nit), supporto all’HDR10+. Il pannello, protetto dal vetro Gorilla Glass Victus di Corning, nasconde un lettore ottico delle impronte digitali ed è circondato da importanti cornici (al di sopra e al di sotto); in quella superiore sono collocate la fotocamera anteriore (da 32 megapixel) e lo speaker secondario (che funge da capsula auricolare).

ASUS ROG Phone 7 ha infatti l’audio stereo che esce da due speaker di buon livello (5-magnet 12×16 Super Linear) posti frontalmente, a filo con i bordi superiore e inferiore; vi è anche il supporto al Dirac HD Sound e all’audio spaziale Dirac Virtuo. È inoltre presente un array di microfoni triplo con cancellazione del rumore e non manca nemmeno il jack audio da 3,5 mm.

L’ultimo aspetto, forse quello più trascurato in uno smartphone da gaming, è il comparto fotografico. Posteriormente, all’interno di un’isola che ha mantenuto pressoché invariato il design, troviamo tre sensori praticamente identici a quelli del predecessore: il principale è l’IMX766 di Sony da 50 megapixel; poi troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo ASUS ROG Phone 7.

Dimensioni: 173 x 77 x 10,3 mm

x x Peso: 239 grammi

Materiali: alluminio (frame laterale), vetro (anteriore e posteriore)

(frame laterale), (anteriore e posteriore) Certificazione: IP54

Display: Super AMOLED da 6,78” con risoluzione FHD+ (1080 x 2448 pixel, in 20,4:9) Frequenza di aggiornamento: 165 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 720 Hz Luminosità: da 5 nit a 1000 nit Luminosità di picco (HBM): 1500 nit Spazio colore: 111,23% DCI-P3 , 150,89% sRGB Supporto all’ HDR10+ SGS Eye Care 6.5% & SGS Seamless Pro (120 Hz) Protezione con vetro Corning Gorilla Glass Victus

da con risoluzione (1080 x 2448 pixel, in 20,4:9) Cover posteriore: Logo ROG illuminato (RGB)

(RGB) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5x)

o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX766) da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 13 MP con angolo di visione a 120° Sensore macro da 5 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Omnivision OV32) da 32 MP con Pixel binning 4-in-1 (scatta a 8 MP)

con Pixel binning 4-in-1 (scatta a 8 MP) Audio: stereo con Dirac HD Sound Doppio speaker (5-magnet 12×16 Super Linear) Supporto all’ audio spaziale (Dirac Virtuo) Uscita audio: 2x Cirrus Logic CS35L45 con 15V boost Array di microfoni triplo con tecnologia OZO Noise Reduction Jack audio da 3,5 mm

con Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be, 802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS (dual-band, L1+L5), NFC , doppia porta USB Type-C ( 3.1 gen 2 con DP 1.4 lateralmente, 2.0 in basso), Pogo Pin (attacco magnetico per AeroActive Cooler 7 )

(802.11 be, 802.11 ax), (A2DP, LE), (dual-band, L1+L5), , doppia porta ( con DP 1.4 lateralmente, in basso), (attacco magnetico per ) Metodi di sblocco: lettore delle impronte digitali (ottico, sotto al display)

(ottico, sotto al display) Sensori: accelerometro , bussola elettronica , luminosità ambientale , prossimità , giroscopio , sensore di Hall , sensori ultrasonici per il sistema AirTrigger (per il rilevamento di grip e pressione)

, , , , , , (per il rilevamento di grip e pressione) Batteria: doppia cella (MMT design) da 3000 mAh (capacità totale pari a 6000 mAh ) Supporto alla ricarica rapida cablata a 65 W

(MMT design) da (capacità totale pari a ) Sistema operativo: ROG UI & Zen UI basate su Android 13 Supporto per 2 versioni di Android (fino ad Android 15) Supporto per 4 anni di patch di sicurezza (fino al 2027)

& basate su Colorazioni disponibili: Phantom Black , Storm White

, Accessori: Aero case, Hyper Charge Power adapter

Il ROG Phone 7 arriva anche nella variante Ultimate

Oltre alla variante “standard”, il nuovo gaming-phone targato ASUS ROG arriva anche in una variante più esclusiva, caratterizzata principalmente da una differenza estetica riscontrabile al posteriore.

In quella zona, infatti, è presente un display (chiamato ROG Vision color PMOLED) al posto del logo ROG retro-illuminato: ciò che compare su questo display è personalizzabile in base a differenti scenari (chiamate in arrivo, lancio di giochi, attivazione della X-Mode e molto altro).

Altre differenze di ASUS ROG Phone 7 Ultimate rispetto alla variante standard sono:

Presenza dell’AeroActive Portal (funzionalità introdotta con il ROG Phone 6D Ultimate) per tenere ulteriormente a bada le temperature del dispositivo.

Unica configurazione di memorie disponibile: 16 GB di RAM (LPDDR5X) e 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0)

di RAM (LPDDR5X) e di spazio di archiviazione (UFS 4.0) Unica colorazione disponibile: Storm White

Disponibilità e prezzo di ASUS ROG Phone 7

Il nuovo ASUS ROG Phone 7 è già disponibile al pre-ordine in Italia (tramite il sito ufficiale ASUS), in due colorazioni (Phantom Black e Storm White) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 1029,00 euro

al prezzo di Configurazione 16+512 GB al prezzo di 1199,00 euro (per gli acquisti fino al 15 maggio 2023, verrà omaggiata la ventola).

Il ROG Phone 7 Ultimate, invece, arriva nella sola colorazione Storm White e nell’unica configurazione di memorie 16+512 GB, proposta al prezzo di 1429,00 euro (con AeroActive Cooler 7 incluso).

Vedremo se la strategia di proporre questo smartphone ad un prezzo di partenza leggermente inferiore rispetto al modello dello scorso anno (che partiva da 1099 euro) aiuterà ROG a conquistare i cuori di nuovi videogiocatori.

