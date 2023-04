Samsung ha già messo da parte tutti gli annunci di spicco relativi alla prima parte del 2023 e ora si sta concentrando sullo sviluppo dei dispositivi Samsung Galaxy che conosceremo nel corso dell’estate 2023: tra questi rientrano i nuovi pieghevoli e i nuovi tablet di fascia alta.

Su tutti questi dispositivi, sia sui pieghevoli di quinta generazione (ovvero Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5) che su tutti i membri della famiglia Galaxy Tab S9, circolano indiscrezioni sempre più concrete già da tempo. Nelle ultime ore, alcuni leaker hanno condiviso in rete nuovi dettagli che confermano caratteristiche trapelate in precedenza o aggiungono nuove informazioni delle quali finora non eravamo in possesso.

Samsung Galaxy Z Fold5 sarà più leggero del predecessore

Per quanto riguarda i due pieghevoli della prossima generazione, ovvero Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, già da tempo circolano in rete molte indiscrezioni che stanno rendendo il quadro sempre più chiaro.

Le ultime in tal senso hanno lasciato intendere che il pieghevole a conchiglia ospiterà un cover display decisamente più ampio (occuperà quasi interamente la metà considerata “frontale” a schermo chiuso). Sul pieghevole a libro, invece, dovrebbe debuttare una nuova cerniera che contribuirebbe a ridurre peso e spessore dello smartphone.

Nella giornata di ieri, il noto leaker Ice Universe è tornato sulla questione, confermando in parte questi dettagli su Twitter: all’interno di un nuovo post, dal quale è scaturita una vera e propria collaborazione tra leaker, Ice Universe ha condiviso i dati (di cui si dice certo al 100%) sulle diagonali dei due display e il peso di entrambi gli smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip5 offrirà un pannello esterno da 3,4 pollici (contro gli 1,9 pollici del predecessore Galaxy Z Flip4) e un pannello interno da 6,7 pollici (identico, almeno in diagonale, a quello del predecessore); lo smartphone avrà un peso complessivo di 187 grammi (invariato rispetto al predecessore).

Samsung Galaxy Z Fold5 offrirà un pannello esterno da 6,2 pollici (identico, almeno in diagonale, a quello del predecessore Galaxy Z Fold4) e un pannello interno da 7,56 pollici (leggermente più piccolo, almeno in diagonale, rispetto a quello del predecessore). Il dato più interessante è quello riguardante al peso: la nuova cerniera dovrebbe fare dimagrire lo smartphone di 9 grammi, portando il peso complessivo a 254 grammi (contro i 263 grammi del predecessore).

I due pieghevoli di nuova generazione sono attesi nel corso dell’estate 2023 e dovrebbero offrire, come di consueto, le migliori specifiche tecniche disponibili al momento del lancio (si parla dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, tanto per dirne una). In questo altro articolo abbiamo riportato altri dettagli trapelati sui due smartphone.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: confermate le configurazioni di memoria

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà il modello di punta della gamma di tablet Android di fascia alta, che potrà contare anche sul Galaxy Tab S9 e sul Galaxy Tab S9+, che il produttore sudcoreano aggiornerà a distanza di 18 mesi dal precedente aggiornamento.

Poche ore fa, il leaker Revegnus ha condiviso su Twitter un post con le informazioni relative alle configurazioni di memoria che verranno messe a disposizione con il tablet di punta.

Samsung avrebbe scelto di proporre il Galaxy Tab S9 Ultra in tre differenti configurazioni di memoria:

8 GB di RAM (LPDDR5X) e 128 GB di memoria interna (UFS 3.1)

di RAM (LPDDR5X) e di memoria interna (UFS 3.1) 12 GB di RAM (LPDDR5X) e 256 GB di memoria interna (UFS 4.0)

di RAM (LPDDR5X) e di memoria interna (UFS 4.0) 16 GB di RAM (LPDDR5X) e 512 GB di memoria interna (UFS 4.0)

È curiosa la scelta del taglio base analogo a quello presente sullo smartphone Samsung Galaxy S23 (trovate qui la nostra recensione), dato che la memoria interna risulta più lenta rispetto a quella delle restanti opzioni disponibili.

Sebbene possa sembrare una scelta azzardata per il modello di punta, il leaker ha suggerito che l’esistenza di questo taglio di memoria sarebbe stata confermata da un passaggio del tablet su Geekbench. Va inoltre segnalato che lo stesso taglio base era presente sul predecessore Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Per il resto, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dovrebbe presentarsi molto simile (almeno per dimensioni e peso) rispetto al predecessore.

La presunta scheda tecnica

Andiamo a riepilogare tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra che sono trapelate finora.

Dimensioni: 326,4 x 208,6 x 5,5 mm

x x Peso: circa 737 grammi

Certificazione: IP68

Display: Super AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione WQXGA+ (1848 x 2960 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento a 120 Hz HDR10+

da con risoluzione (1848 x 2960 pixel, in 16:10) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (LPDDR5X)

, o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: doppia

Fotocamera anteriore: doppia

Audio: stereo (quattro speaker)

(quattro speaker) Reti mobili: supporto opzionale (5G/4G/3G/2G tramite Nano-SIM)

(5G/4G/3G/2G tramite Nano-SIM) Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), , Metodi di input: supporto alla S Pen

Batteria: Li-Po da 11200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: One UI 5.x basata su Android 13

