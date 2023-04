Secondo alcune indiscrezioni Samsung è al lavoro su un nuovo tablet di fascia alta che dovrebbe essere presentato entro la fine di quest’anno. Oggi sono stati rilasciati nuovi dettagli, tra cui immagini in CAD di Samsung Galaxy Tab S9+ che mostrano il design del tablet in dettaglio.

Basandoci solo sui render possiamo notare come Samsung Galaxy Tab S9+ abbia un design molto simile a quello di Samsung Galaxy Tab S8 con una sola differenza significativa: le due fotocamere posteriori riprendono lo stile introdotto con Galaxy S22 Ultra e poi riportato su tutta la famiglia di Galaxy S23, con i due sensori separati tra di loro e racchiusi in un anello argentato. La dock posteriore in cui alloggiare la S Pen sembra inoltre più evidente rispetto al modello dello scorso anno.

Ecco quello che sappiamo su Samsung Galaxy Tab S9+

I render, diffusi da OnLeaks e da WolfOfTablet, non sono stati accompagnati da molti dettagli sulla scheda tecnica. Possiamo dare quasi per certo che Samsung Galaxy Tab S9+ avrà delle dimensioni simili al suo predecessore (285.4 x 185.4 x 5.64 mm), dunque possiamo aspettarci il medesimo display da 12.4 pollici di diagonale e una risoluzione di 1752×2800 pixel.

La fonte fa inoltre notare la presenza di un secondo sensore frontale quando il tablet è posto in modalità landscape, probabilmente adibito ad una fotocamera anteriore da utilizzare per le videochiamate quando si utilizza il tablet in modalità orizzontale o attaccato alla tastiera. Per il resto il dispositivo manterrà gli stessi quattro speaker e la porta USB di tipo C con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 Watt.

Il resto della scheda tecnica rimane ancora avvolto nel mistero, ma la novità principale quest’anno, a parte l’aggiornamento dell’hardware, dovrebbe risiedere nella certificazione IP67 contro acqua e polvere, che raramente vediamo su dispositivi di questo genere.