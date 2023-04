Diversi mesi ci separano da quella che sarà la presentazione ufficiale dei prossimi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono infatti ancora lontani, ma già protagonisti di diverse indiscrezioni. Di recente infatti abbiamo potuto vedere alcune presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold5, nonché alcuni render di Galaxy Z Flip5; oggi diamo insieme uno sguardo alle ultime informazioni trapelate sui prossimi pieghevoli dell’azienda coreana.

È quasi certo che Samsung Galaxy Z Flip5 avrà un display esterno molto più grande del predecessore

Abbiamo già avuto modo di vedere, come detto in apertura, alcuni render del prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung; nel corso degli anni la gamma in questione ha visto aumentare le dimensioni del display esterno di poco (da 1,1 pollici del primo modello fino a 1,9 pollici con gli ultimi), dovendosi infine scontrare con prodotti dotati di un display esterno molto più generoso in quanto a dimensioni.

I colleghi di Sammobile citano delle fonti non meglio specificate a conferma del design dello schermo esterno precedentemente trapelato, producendo al contempo un ulteriore render.

Come potete notare dall’immagine, sembra che Samsung abbia intenzione di occupare quanto più spazio possibile con il display secondario del dispositivo, che dovrebbe avere una diagonale compresa tra i tre e i quattro pollici, anche se per il momento non ci sono informazioni precise al riguardo.

Non è chiaro inoltre quali utilizzi consentirà il display esterno più grande, oltre infatti alla possibilità di scattare selfie utilizzando la fotocamera principale, è auspicabile che le dimensioni maggiori consentano non solo di interagire più comodamente con le notifiche, ma anche di utilizzare intere applicazioni.

Samsung Galaxy Z Fold5 potrebbe adottare una nuova cerniera, beneficiando anche di peso e spessore ridotti

Passiamo ora all’altro dispositivo pieghevole di Samsung, Galaxy Z Fold5, anche lui appartenente ad una categoria di prodotti che riscuote sempre maggior interesse da parte degli utenti. Abbiamo già visto alcune indiscrezioni secondo cui l’azienda punterà a non stravolgere quella che è l’esperienza d’uso offerta dall’attuale Galaxy Z Fold4 con il suo successore, ma ciò non toglie che si possano apportare alcuni miglioramenti.

Stando infatti a quanto riporta la testata coreana etnews, l’azienda punterebbe a ridurre il peso del nuovo smartphone a 240 grammi, 13 in meno rispetto al modello attuale, non solo, anche lo spessore verrà diminuito e dovrebbe passare dagli attuali 14,2 mm (da chiuso) a 13,4 mm. Sembra che Samsung non sia ancora riuscita a raggiungere le cifre appena citate, l’attuale prototipo infatti peserebbe 254 grammi ma, considerando il tempo ancora a disposizione, non si tratta di modifiche impossibili.

Oltre ai miglioramenti dal punto di vista del peso e dello spessore, pare che Samsung Galaxy Z Fold5 sarà dotato di una cerniera di nuova concezione che ripiega il display OLED interno a forma di goccia d’acqua, ciò permetterebbe non solo di ridurre la visibilità della piega interna, ma consentirebbe anche di eliminare lo spazio tra le due parti interne del display una volta chiuso (attualmente infatti Galaxy Z Fold4 presenta un piccolo spazio aperto vicino alla cerniera quando lo smartphone è piegato).

La nuova cerniera inoltre, consentirebbe al dispositivo di beneficiare della certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, certificazione non presente sulla maggior parte dei dispositivi pieghevoli concorrenti. Infine, sembra che per apportare gli aggiustamenti a livello dimensionale sopra citati, l’azienda abbia deciso di non implementare anche su questo modello lo slot dedicato alla S Pen, così da poter recuperare spazio internamente.

