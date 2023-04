Nonostante il weekend di Pasqua si sia appena concluso, Samsung non ha perso tempo e sta rilasciando diversi nuovi aggiornamenti per alcuni suoi modelli: più precisamente parliamo di Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. Novità anche per ASUS, che sta aggiornando il suo ZenFone 9 con patch di sicurezza più recenti e non solo. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo in queste ore.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Iniziamo dai pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, che stanno ricevendo in Europa le patch di sicurezza di aprile 2023 che abbiamo iniziato a scoprire qualche giorno fa a partire dagli Stati Uniti. I firmware in rollout sono rispettivamente F721BXXU2CWCC e F936BXXU2CWCC e integrano, come abbiamo visto, più di 60 di correzioni alle vulnerabilità scoperte negli ultimi mesi, tra quelle rilasciate da Google e quelle riscontrate da Samsung.

Non sono state aggiunte ulteriori funzionalità, ma del resto è stata da poco distribuita la One UI 5.1 (che, a proposito, riguarda uno dei prossimi modelli in lista). Fino all’avvento di Android 14 e della One UI 6.0, non dovremmo attenderci grossi cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE ha ricevuto da un paio di settimane le patch di marzo, ma negli Stati Uniti è già arrivato il momento di accogliere quelle di aprile 2023. Stranamente la distribuzione tocca prima l’America questa volta, ma siamo certi che non ci sarà da attendere molto. Il firmware in rollout è il G990USQS6EWC3 e riguarda alcuni operatori telefonici specifici. I cambiamenti sono quelli descritti qui sopra: abbiamo più di 60 vulnerabilità corrette, 4 delle quali di livello critico.

Novità aggiornamento One UI 5.1 per Samsung Galaxy A73 5G

Abbiamo nominato la One UI 5.1 ed eccola qui: l’ultima versione del sistema operativo per Samsung Galaxy A73 5G si sta allargando ad altri Paesi a distanza di qualche settimana dall’avvio del rollout in Malesia. Stavolta abbiamo patch di sicurezza più recenti (marzo anziché febbraio). Il firmware è il A736BXXU3CWC1 e include le novità che abbiamo visto in queste settimane successive al lancio della serie Galaxy S23.

Sono stati integrati cambiamenti nell’app Galleria (ricerca più avanzata, miglioramenti nella rimasterizzazione delle immagini, album di famiglia condivisi e non solo), nuovi widget (batteria dei dispositivi associati, meteo dinamico e passi avanti per Suggerimenti smart), miglioramenti per il multitasking, per le modalità, per le routine, per l’app Samsung Internet Browser e non solo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+

Proseguiamo con Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: il produttore sembra essersi dimenticato di aver “retrocesso” i due smartphone al supporto trimestrale, perché dopo aver rilasciato le patch di gennaio e febbraio 2023, sta distribuendo quelle di aprile 2023. Il firmware è il N97*FXXS8HWC3 ed è partito dalla Svizzera insieme alle correzioni a più di 60 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico. Naturalmente non sono state aggiunte ulteriori funzionalità: la gamma Galaxy Note 10 si è fermata ad Android 12 e alla One UI 4.1 e non andrà oltre.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 9

Aggiornamento in distribuzione anche per ASUS ZenFone 9, uno dei pochi smartphone compatti di fascia alta del mondo Android. Il dispositivo sta accogliendo la versione 33.0804.2060.113 via OTA, che porta alcune interessanti novità.

Come riporta il changelog ufficiale, ZenFone 9 integra le patch di sicurezza di aprile 2023, ottimizzazioni per la stabilità del sistema, una nuova opzione per le notifiche persistenti e la possibilità di nascondere la barra delle gesture.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ e ASUS ZenFone 9

Gli aggiornamenti potrebbero non essere ancora arrivati a bordo del vostro smartphone, ma fare un tentativo non vi costa nulla. Per cercare update via OTA sul vostro Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, Galaxy Note 10 o Galaxy Note 10+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se siete possessori di un ASUS ZenFone 9, potete invece cercare aggiornamenti passando per “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In alternativa, potete passare tramite il sito ufficiale e la sezione BIOS & Firmware per scaricare manualmente l’ultima versione.

