Sebbene Samsung sia una delle aziende più attente alla questione degli aggiornamenti, anche il colosso coreano pone un limite alla durata degli update garantiti e per i possessori di Samsung Galaxy Note 9 è arrivato il momento tanto temuto: per questo device, infatti, non sono previsti ulteriori aggiornamenti.

Del resto, considerato che parliamo di uno smartphone lanciato nel 2018, non c’è da stupirsi se il colosso coreano abbia deciso di interrompere gli aggiornamenti per questo smartphone, che ha superato i 4 anni di update.

Aggiornamenti finiti per il Samsung Galaxy Note 9

E così, salvo eventuali ripensamenti, l’aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio dovrebbe essere l’ultimo destinato a questo popolare smartphone di Samsung.

Almeno ciò è quanto emerge dal sito del produttore coreano dedicato agli aggiornamenti dei suoi device (lo trovate seguendo questo link), dal quale il Samsung Galaxy Note 9 è stato rimosso.

Ricordiamo a tal proposito che per i primi tre anni di vita il device ha ricevuto aggiornamenti con cadenza mensile mentre in questi ultimi 12 mesi gli update sono stati rilasciati con cadenza trimestrale.

Ad ogni modo, la rimozione di Samsung Galaxy Note 9 dall’elenco dei terminali ufficialmente supportati non significa che in futuro non possa ricevere qualche altro update, magari per risolvere dei gravi bug o per motivi di sicurezza.

A questo punto, chi possiede tale device deve decidere se continuare a usarlo così o se tuffarsi nel mondo del modding e provare nuove “esperienze”.

Brutte notizie anche per Galaxy Note 10

Sempre nelle scorse ore il colosso coreano ha apportato anche un’altra modifica per quanto riguarda i device supportati: la serie Samsung Galaxy Note 10 è passata dall’elenco dei modelli aggiornati con frequenza mensile a quello dei dispositivi che riceveranno update ogni tre mesi.

Probabilmente tra un anno anche per tali smartphone arriverà il momento della fine del supporto ufficiale “garantito” dal produttore coreano.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese