La scorsa settimana Samsung ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023 per la gamma Galaxy S23. Ora altri dispositivi Samsung hanno iniziato a ricevere l’ultimo update, tra i quali gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Nel frattempo Samsung Galaxy A02 ottiene l’aggiornamento di marzo.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 ricevono la patch di sicurezza di aprile

L’ultimo aggiornamento software per Galaxy Z Flip 4 è identificato con la versione del firmware F721U1UES2CWC9, mentre l’update per Galaxy Z Fold4 viene fornito con la versione firmware F936U1UES2CWC9, entrambi corrispondenti alle relative versioni sbloccate dei dispositivi per gli Stati Uniti.

Samsung Galaxy A02 riceve la patch di sicurezza di marzo

L’ultimo aggiornamento software per Samsung Galaxy A02 porta il firmware dello smartphone alla versione A022FXXU3BWB5 ed è attualmente disponibile in Indonesia, Malesia, Tailandia, Paesi Bassi, Filippine e Vietnam.

La patch di sicurezza di marzo 2023 corregge più di 50 vulnerabilità di sicurezza e potrebbe includere le canoniche correzioni di bug e i consueti miglioramenti della stabilità. Le patch di sicurezza Samsung di aprile 2023 risolvono anche vari difetti relativi ai chipset Exynos.

Per ottenere gli aggiornamenti di sicurezza solitamente basta andare in Impostazioni, toccare la voce Aggiornamento software e infine Scarica e installa.

