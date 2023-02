Samsung brucia i tempi e inizia a rendere disponibile la recentissima One UI 5.1, che ha debuttato con gli smartphone della gamma Galaxy S23, su un numero sempre crescente di smartphone: oggi tocca al Samsung Galaxy Note 20, ultimo superstite (in termini di supporto) della gamma Galaxy Note.

La regina degli aggiornamenti ha poi aggiornato altri smartphone di fascia alta come i Galaxy S20 FE (4G), Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+: per questi dispositivi ci sono le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2023. Scopriamo tutti i dettagli di questi nuovi aggiornamenti software.

Samsung Galaxy Note 20 riceve la One UI 5.1

Al pari di quanto successo con la One UI 5.0 che ha portato Android 13 su tutti gli smartphone del colosso sudcoreano idonei all’aggiornamento, rilasciata in tempi brevissimi (praticamente) sull’intera gamma, Samsung ha iniziato a correre anche con la più recente One UI 5.1, presentata da poche settimane e già arrivata su altri smartphone top gamma della casa, ancor prima rispetto alle stesse tempistiche indicate dall’azienda.

Dopo i vari Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3 e Z Flip3, oggi è il turno del Samsung Galaxy Note 20 (trovate qui la nostra recensione), esponente dell’ultima generazione degli smartphone Galaxy Note, tenuta in vita dai modelli Ultra della serie Galaxy S.

Secondo le tempistiche comunicate dal colosso sudcoreano, i Galaxy Note 20 avrebbero dovuto ricevere l’aggiornamento nell’ultima settimana di febbraio; stando alle segnalazioni provenienti dall’Argentina, l’aggiornamento che porta con sé la One UI 5.1 con le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2023 è già in distribuzione (il firmware è il N980FXXU5HWAC e ha un peso di circa 1,3 GB) per il modello LTE dello smartphone.

Patch di febbraio per Samsung Galaxy S20 FE (4G), Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Il colosso sudcoreano sta continuando ad aggiornare, indistintamente, tutti i propri smartphone e dove non arriva la One UI 5.1, vuoi per incompatibilità, vuoi per questioni di priorità, arrivano nuove patch di sicurezza. Il Samsung Galaxy S20 FE 4G (trovate qui la nostra recensione) è uno di quegli smartphone che riceverà presto l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata. Tuttavia, non è ancora il momento.

Il Galaxy S20 FE 4G sta ricevendo un nuovo aggiornamento software (le segnalazioni partono da svariati paesi sudamericani), che porta la versione del firmware G780FXXSAEWB3 e dona allo smartphone le patch di sicurezza più recenti finora disponibili, ovvero quelle aggiornate a febbraio 2023. Lo smartphone riceverà poi la One UI 5.1 durante il prossimo ciclo di aggiornamenti e non dovrebbe mancare molto.

Due smartphone che si aggiornano, ma che sicuramente non riceveranno la One UI 5.1 dal momento che il loro supporto alle nuove versioni di Android si è chiuso con Android 12 (personalizzato con la One UI 4.1), sono i Samsung Galaxy Note 10 (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Note 10+ (trovate qui la nostra recensione).

I top gamma 2019 del colosso sudcoreano, lanciati con a bordo Android 9 Pie, stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento software che porta con sé, anche in questo caso, le patch di sicurezza aggiornate a febbraio 2023.

Per i due smartphone, disponibili sia in versione 4G che in versione 5G, il nuovo firmware in distribuzione (anche in questo caso la segnalazione proviene da paesi sudamericani) è il N97xFXXS8HWA5 (dove la “x” è la discriminante tra i due modelli e le due varianti di rete mobile).

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Sebbene il rilascio di tutti questi aggiornamenti sia ufficialmente partito in alcuni paesi del Sud America, non dovrebbe passare molto tempo prima che venga avviato anche nei paesi europei, Italia compresa.

Al netto di ciò, è possibile controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento: per farlo, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

