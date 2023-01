Mese dopo mese, Samsung si riconferma esempio virtuoso nel mondo Android per quanto riguarda gli aggiornamenti software — ve ne avevamo parlato in un contenuto dedicato — e, mentre un concorrente ha deciso di prendere spunto, il produttore sudcoreano ha iniziato il 2023 esattamente come aveva terminato il 2022: rilasciando dei nuovi update software — tra cui major update e patch di sicurezza — e battendo sul tempo persino Google con il rilascio delle nuove patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A03, F12, Galaxy Note 10, A70, M33 5G: le novità degli aggiornamenti

Questa raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android è ambientata unicamente in casa Samsung, ma non manca una certa varietà di contenuti, sia per le generazioni e le fasce di prezzo coperte, che per le novità comprese negli aggiornamenti in distribuzione.

Samsung Galaxy A03 e Samsung Galaxy F12 non sono esattamente i modelli di punta del produttore sudcoreano, né tantomeno i più famosi, pertanto il fatto che due esponenti della fascia low cost si stiano aggiornando in queste ore ad Android 13 non fa che dimostrare ancora una volta la bontà del supporto software offerto dal brand in questione. Entrando nei dettagli degli aggiornamenti, Samsung Galaxy A03 si sta aggiornando a partire dalla Serbia alla versione firmware A035FXXU2CVL4, in cui sono inclusi Android 13 e la One UI 5.0 in versione Core (dunque alleggerita rispetto a quella presente sui modelli più costosi); non mancano all’appello neppure delle nuove patch di sicurezza. Samsung Galaxy F12, invece, si sta aggiornando in India (l’unico mercato in cui è presente) alla versione firmware F127GXXU3CVL4 con Android 13, la One UI 5.0 e le patch di sicurezza di novembre 2022.

Messi da parte i due major udpate di questa raccolta, parliamo dell’ennesimo primato della casa coreana: gli ex flagship Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ sono i primi smartphone Android in assoluto ad aggiornarsi alle patch di sicurezza di gennaio 2023. La distribuzione del nuovo udpate è partita dalla Svizzera e non tarderà a diffondersi in altri Paesi europei. Purtroppo, come sovente accade, il roll out è partito così presto che Samsung non ha ancora presentato in dettaglio i correttivi presenti in questa nuova SMR (Security Maintenance Release); in ogni caso, continuate a seguirci, perché non appena l’aggiornamento verrà presentato provvederemo a riportarvi le informazioni più importanti.

Rimanendo in tema di patch di sicurezza mensili, ci tocca ora riavvolgere il nastro di un paio di mesi: l’economico Samsung Galaxy M33 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) sta ricevendo la SMR di novembre 2022, in roll out in India con la versione firmware M336BUXXU3BVL6 e in altri Paesi (Indonesia, Olanda, Malesia, Filippine, Russia, Thailandia e Vietnam) alla versione M336BXXU3BVL4.

L’ultimo aggiornamento da andare a conoscere è quello avente per destinatario il vecchio medio di gamma Samsung Galaxy A70: questo modello non più di primo pelo rientra ufficialmente nella lista di quelli destinatari di aggiornamenti semestrali, tuttavia Samsung — dopo aver già distribuito i due update previsti per il 2022 — ne ha regalato un terzo ai possessori di Galaxy A70. La distribuzione ha preso il via lo scorso 30 dicembre e la versione firmware A705USQS2DVK1 è disponibile negli USA per i modelli bloccati con Comcast. Il nuovo update è comprensivo delle patch di sicurezza di dicembre 2022.

Come aggiornare smartphone Samsung

Se siete arrivati a questo punto, è probabile che siate possessori di uno tra Samsung Galaxy A03, Samsung Galaxy F12, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy M33 5G e che vogliate sapere quando riceverete il nuovo aggiornamento descritto. Ebbene, premesso che non tutti gli update sono in roll out in Europa — come detto nel paragrafo precedente —, potete eseguire una verifica di disponibilità tramite il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

