Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy A54 5G sono due smartphone che non solo appartengono a due categorie diverse (fascia alta e fascia media) ma sono stati ufficializzati in due periodi molto diversi. Galaxy S21 FE è arrivato in Italia a gennaio 2022 seppur in realtà fosse previsto addirittura per gli ultimi mesi del 2021; è un top di gamma e come tale, a distanza di poco più di 1 anno, è invecchiato bene soprattutto lato prezzo che ora è decisamente competitivo e intorno alla fascia media.

Samsung Galaxy A54 5G invece è uno smartphone di fascia media fresco di di annuncio, marzo 2023, venduto a un prezzo di listino di 499 euro, lo stesso a cui oggi si può trovare proprio Samsung Galaxy S21 FE. Data la vicinanza di prezzo e il tempo trascorso, è legittimo chiedersi quale sia meglio ad acquistare, cerchiamo dunque ora di rispondere a questa domanda.

Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy A54 5G: video confronto

All’interno del seguente video il confronto tra Samsung Galaxy S21 Fe e Samsung Galaxy A54 5G in tutti i relativi punti come batteria e quindi autonomia, materiali, prestazioni, software, funzionalità peculiari e non solo.

Dove acquistarli

Ulteriori dettagli su questi prodotti li trovate consultando le relative specifiche:

Samsung Galaxy S21 FE come detto è uno smartphone con diversi mesi sulle spalle di conseguenza è facile trovarlo in buona offerta:

Samsung Galaxy A54 5G invece è più difficile trovarlo in sconto essendo molto recente ma qualche buona offerta c’è e a lungo termine sarà quello che inesorabilmente costerà di meno: