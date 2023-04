Dopo un periodo di latitanza, Realme GT 2 Pro torna disponibile venduto e spedito da Amazon e lo fa a un prezzo più basso: lo smartphone Android è infatti acquistabile in offerta in due colorazioni al miglior prezzo finora raggiunto sul sito. Vediamo i dettagli.

Realme GT 2 Pro in offerta al minimo su Amazon

Realme ha presentato il suo Realme GT3 alla fine di febbraio, ma lo smartphone non è ancora disponibile all’acquisto e non abbiamo tuttora indicazioni precise sul lancio (non dovrebbe comunque mancare molto). Nel frattempo vale la pena dare uno sguardo a Realme GT 2 Pro, uno smartphone ancora perfettamente attuale grazie a una scheda tecnica capeggiata dal SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il dispositivo offre un display AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, HDR10, touch sampling rate fino a 1000 Hz, luminosità di picco di 1400 nit e vetro Corning Gorilla Glass Victus. Nella versione in offerta, al fianco del chipset della casa californiana prendono posto 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. A livello fotografico troviamo quattro sensori in tutto: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e per le macro da 2 MP, mentre per selfie e videochiamate c’è una fotocamera singola da 32 MP, con obiettivo integrato in un foro nello schermo (spostato sul lato sinistro).

A disposizione connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C, ma anche altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e lettore d’impronte digitali integrato nello schermo. La batteria è da 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 65 W (cablata). Lo smartphone è stato lanciato con Android 12, ma lo scorso autunno ha accolto Android 13.

Realme GT 2 Pro ha debuttato sul mercato italiano nel mese di marzo 2022 al prezzo consigliato di 749 euro (versione 8-128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a 480,50 euro nelle colorazioni Steel Black e Paper White. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso (o nel video qui sopra) potete dare un’occhiata alla nostra recensione per eventuali dubbi. Se siete abbonati Amazon Prime potete anche sfruttare la consegna in un giorno.

