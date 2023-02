Anche il produttore cinese Realme ha scelto la vetrina del Mobile World Congress per presentare su scala globale il proprio smartphone di punta del 2023, ovvero Realme GT3.

In fin dei conti, lo smartphone non dovrebbe essere altro che la riproposizione su scala globale del Realme GT Neo5, un dispositivo che il produttore del panorama OPPO ha già presentato sul mercato di casa, ovvero quello cinese, all’inizio del mese. I suoi punti di forza sono comunque molti (velocità di ricarica mostruosa, prestazioni da flagship, software affidabile) e, uniti ad un prezzo di lancio piuttosto competitivo, lo candidano al ruolo di flagship killer.

Realme GT3 è ufficiale al MWC 2023

Come da programma, Realme ha appena presentato su scala globale il proprio smartphone di punta Realme GT3, dispositivo che abbiamo già avuto modo di conoscere in seguito al lancio sul mercato cinese della sua controparte Realme GT Neo5, della quale riprende alla lettera praticamente ogni aspetto.

Il lancio dello smartphone è stato così commentato da Chase Xu, Vicepresidente di Realme e Presidente della divisione Global Marketing dell’azienda:

“realme è stata fondata secondo lo spirito Dare to Leap e seguendo la missione di dare potere alle giovani generazioni proponendo una tecnologia e un design all’avanguardia. Entrando nel suo quinto anno di vita, realme sta facendo un balzo in avanti ancora più grande, diventando il primo brand ad abbattere molte delle barriere presenti nel settore. Questo dimostra l’impegno di realme nel migliorare la propria presenza sul mercato attraverso tecnologie innovative e a connettersi meglio con il pubblico più giovane.”



Al posteriore spicca la “Pulse interface”

Al netto della colorazione viola (non importata), il dispositivo che arriva dalle nostre parti offre lo stesso design della controparte cinese, caratterizzato dalla presenza della “Pulse interface” al posteriore, collocata nella metà di destra di una grossa porzione rettangolare trasparente.

Si tratta un sistema di LED RGB (25 colori, 5 regolazioni della velocità e possibilità di personalizzazione che fanno comunicare lo smartphone anche quando è poggiato su un tavolo a schermo in giù o durante gli scenari più disparati, anche nelle sessioni di gioco.

Tra le impostazioni predefinite, il produttore cinese ha mostrato, a titolo di esempio, i LED accesi in bianco per sottolineare una chiamata in arrivo, in verde per evidenziare la presenza di notifiche, in rosso per accompagnare il conto alla rovescia prima di uno scatto fotografico e in viola per sottolineare lo stato in ricarica (il tutto è messo in mostra nella seguente galleria).

A fianco del sistema a LED RGB, troviamo il comparto fotografico triplo, collocato all’interno di una placchetta sporgente dalla scocca e realizzata in metallo, per garantire maggiore lucentezza e maggiore robustezza. I sensori che compongono la “Matrix AI Camera”, sono posti all’interno di due oblò posti verticalmente.

In quello superiore, troviamo il solo sensore principale IMX890 di Sony da 50 megapixel; in quello inferiore, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore microscopio da 2 megapixel; al loro fianco, il flash LED a doppio tono. Il comparto fotografico è potenziato dall’architettura HyperShot 2.0 che incrementa ulteriormente la qualità degli scatti.

La scocca posteriore è inoltre caratterizzata da una curvatura di precisione di 54,2°, studiata dai designer dell’azienda per rendere l’impugnatura di Realme GT3 perfetta, ripresa all’anteriore, dove campeggia un ampio display OLED piatto.

Il pannello ha diagonale da 6,74 pollici, risoluzione 1,5K (1240 x 2772 pixel), frequenza di aggiornamento variabile da 40 a 120 Hz (7 step di variazioni), frequenza di campionamento del tocco in grado di spingersi fino ai 1500 Hz (ottima notizia per i videogiocatori), luminosità di picco a 1400 nit e supporto ai contenuti HDR10+, e nasconde un lettore ottico delle impronte digitali.

Nella parte superiore, poi, è posto un foro circolare e centrato che ospita la singola fotocamera da 16 megapixel; a completare il comparto multimediale vi sono la presenza dell’audio stereo (con Dolby Atmos), che fuoriesce dallo speaker posto sul bordo inferiore e dalla capsula auricolare posta in alto, e un motorino lineare per la vibrazione.

La potenza non gli manca

Lo smartphone, che arriva sul mercato con a bordo l’interfaccia personalizzata Realme UI 4.0 basata su Android 13, si pone come successore diretto del Realme GT 2 e, lato prestazione pura, andrà a costituire un deciso passo in avanti rispetto a lui, a partire dal SoC che, pur restando in casa Qualcomm, è lo Snapdragon 8+ Gen 1 in luogo dello Snapdragon 888.

Per tenere a bada gli eventuali bollori della piattaforma, vera fortuna dei migliori smartphone di fascia alta della seconda metà del 2022, specie quando viene spinta al massimo dall’utilizzo della modalità spinta GT Mode 4.0, il Realme GT3 è dotato del sistema di raffreddamento a liquido Stainless Steel Vapor Cooling System Max 2.0, che conta su una camera di vapore da 6580 mm2 (che copre il 61,5% della batteria).

Lato memorie, lo smartphone è dotato delle velocissime LPDDR5X per la RAM e delle veloci (ma non le più veloci sul mercato) UFS 3.1 per lo di spazio di archiviazione, non espandibile.

Passando al comparto connettività, Realme GT3 è dotato del nuovo Antenna Array Matrix System 2.0 che spinge al massimo le velocità di scambio dati, sia attraverso le reti mobili (supporta il 5G NR su entrambe le Nano-SIM) che attraverso Wi-Fi e Bluetooth; sono inoltre presenti NFC, infrarossi per controllare televisori, set-top box e altri dispositivi, il GPS e una porta USB Type-C per lo scambio dei dati e la ricarica.

Il vero superpotere è la ricarica a 240W

Il fiore all’occhiello del nuovo Realme GT3, nonché il suo vero superpotere, resta il supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 240 W, anticipata da un teaser ufficiale una settimana fa, in accoppiata ad una batteria a doppia cella da 5000 mAh.

Questa tecnologia di ricarica è resa possibile dalla presenza di tre distinti chipset di ricarica che lavorano all’unisono e consentono un elevato afflusso di carica sfruttando l’adattatore da 240 W (che ospita al suo interno un chipset GaN end-to-end come il telefono), ancroa più compatto del precedente modello da 150 W, con un cavo personalizzato a 12 A.

Potenzialmente, lo smartphone è in grado di ricaricarsi dall’1% al 100% in appena 9 minuti e 37 secondi. Il produttore sottolinea, inoltre, che in appena 80 secondi lo smartphone passi dall’1% al 20% e che sia in grado di raggiungere il 50% in soli 4 minuti: con soli 30 secondi di ricarica, l’utente avrebbe guadagnato la possibilità di effettuare 2 ore di chiamate, ascoltare 3 ore di musica o guardare 1 ora di video.

Inoltre, Realme GT3 è il primo smartphone con potenza di ricarica superiore ai 200 W ad essere certificato da TÜV Rheinland per la sicurezza della ricarica rapida.

Per dovere di cronaca è comunque giusto sottolineare che, sebbene questa tecnologia di ricarica risulti essere la più veloce presente su un dispositivo in vendita, al MWC 2023 la rivale Redmi (gruppo Xiaomi) si è spinta oltre, mostrando una demo della nuova ricarica a 300 W, capace di ricaricare un Redmi Note 12 Pro+ (modificato con batteria da 4100 mAh al posto della unità stock da 4320 mAh) in appena 5 minuti.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Realme GT3.

Dimensioni: 163,85 x 75,75 x 8,9 mm

x x Peso: 199 grammi

Display: OLED da 6,74” con risoluzione 1,5K ( 1240 x 2772 pixel ) Frequenza di aggiornamento: variabile fino a 144 Hz (7 step, 40/45/60/72/90/120/144 Hz) Frequenza di campionamento del tocco: 360 Hz (tipico), 1500 Hz (picco) Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1400 nit Gamma colori: 100% DCI-P3 HDR10+

da con risoluzione ( x ) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (LPDDR5X)

, o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB , 1 TB (UFS 3.1)

, o , (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , apertura f/1.88, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore microscopio da 2 MP (f/3.3) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE e Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, VoLTE e Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band), NFC , USB-C

, , , (dual-band), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida cablata a 240 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Realme UI 4.0 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi del nuovo Realme GT3

Il nuovo Realme GT3 sarà disponibile, anche in Italia, nelle prossime settimane con prezzi che partono da 649 dollari.

Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Pulse White e Booster Black e in ben cinque configurazioni di memoria che andranno ad impattare sul prezzo di listino:

Configurazione 8+128 GB

Configurazione 8+256 GB

Configurazione 12+256 GB

Configurazione 16+256 GB

Configurazione 16+512 GB

Configurazione 16 GB+1 TB

Prossimamente scopriremo i prezzi in euro dello smartphone e le configurazioni di memoria che il produttore cinese deciderà di importare dalle nostre parti.

In conclusione una piccola considerazione: sulla carta, questo dispositivo sembra avere tutte le carte in regola per portare una sorta di concorrenza interna al OnePlus 10T (trovate qui la nostra video-recensione), smartphone con il quale condivide gran parte della dotazione tecnica, eccezion fatta per la ricarica rapida fulminea.

