Gli aggiornamenti software per smartphone Android non mancano mai, neppure di domenica mattina: nell’ultima di ottobre 2022 ci troviamo tra le mani un major update per uno smartphone Realme, un interessante aggiornamento per il comparto fotografico di un Sony decisamente di nicchia e delle patch di sicurezza mensili per una vecchia gloria di Samsung. Scopriamo insieme tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti software.

Realme GT2 Pro: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento più corposo e interessante del giorno è indubbiamente quello in roll out per Realme GT2 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione): il top di gamma della casa cinese ha iniziato a ricevere in India il tanto atteso major update ad Android 13 con annessa Realme UI, anche se ferma alla 3.0.

La segnalazione arriva direttamente dal forum ufficiale del produttore, da cui provengono gli screenshot sottostanti e le seguenti informazioni: l’update pesa 5,5 GB e porta tantissime novità, a partire dal nuovo Aquamorphic Design; le patch di sicurezza a bordo sono quelle di ottobre 2022. Si riporta il changelog ufficiale completo:

Aquamorphic Design

Adds Aquamorphic Design theme colors for enhanced visual comfort. Applies the Aquamorphic Design philosophy to animations to make them natural and vivid. Adds Shadow-Reflective Clock, with shadows to simulate the orientation of the sun and moon. Adds a Home screen world clock widget to show the time in different time zones. Upgrades to Quantum Animation Engine 4.0, with a new behavior recognition feature, which recognizes complex gestures and provides optimized interactions. Optimizes UI layers for a clearer and neater visual experience. Applies real-world physics to animations to make them look more natural and intuitive. Optimizes the widget design to make information easier and quicker to find. Optimizes fonts for better readability. Optimizes system icons by using the latest color scheme to make the icons easier to recognize. Enriches and optimizes illustrations for features by incorporating multicultural and inclusive



elements.

Efficiency

Adds large folders to the Home screen. You can now open an app in an enlarged folder with just one tap and turn pages in the folder with a swipe.

Adds media playback control, and optimises the Quick Settings experience.

Adds more markup tools for screenshot editing.

Adds support for adding widgets to the Home screen, making information display more personalized.

Optimizes Shelf. Swiping down on the Home screen will bring up the Shelf by default. You can search content online and on your device.

Security & privacy

Optimizes Private Safe. The Advanced Encryption Standard (AES) is used to encrypt all files for enhanced security of private files.

Health & Digital wellbeing

Adds Eye comfort in Kid Space to protect children’s vision.

Gaming experience

Upgrades to HyperBoost GPA 4.0 to stabilize the frame rate and balance the performance and power consumption in key scenarios.

Sony Xperia Pro-I: le novità dell’aggiornamento

Sony Xperia Pro-I non è esattamente uno smartphone mainstream e l’aggiornamento di cui parliamo porta una novità perfettamente in linea col target del prodotto.

L’update arrivato via OTA introduce la possibilità di realizzare dei livestreaming direttamente dalla modalità di ripresa dell’app Videography Pro, dando una potentissima via di accesso diretto alle piattaforme dei social media. Al fine di facilitare successive operazioni di editing, l’aggiornamento assicura che i metadati del file chiariscano che la nuova opzione viene attivata registrando in portrait a 120 fps. Gli utenti che abbiano affiancato a Xperia Pro-I l’accessorio GP-VPT2BT guadagnano anche la possibilità di personalizzare il comportamento del tasto C1 del tripod direttamente da Videography Pro.

Samsung Galaxy A50: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con l’aggiornamento più “noioso” del giorno: Samsung Galaxy A50 sta ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2022. Per maggiori dettagli su questa SMR vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, qui vediamo solo i dettagli specifici dell’update:

in India è in distribuzione la versione firmware A505FDDS9CVJ1

negli USA è in distribuzione la versione firmware A505USQSKDVJ1

in Europa — l’Italia è già in elenco — è in distribuzione la versione firmware A505FNXXS9CVJ2

Come aggiornare smartphone Realme, Sony e Samsung

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out da noi, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”;

per i Realme, “Impostazioni > Aggiornamenti software“;

per i Sony, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

