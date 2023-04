Portato al debutto nel 2013 a bordo dell’LG Nexus 5, il Google Now Launcher è prossimo a chiudere definitivamente i battenti, dopo circa dieci anni di onorata carriera.

Il launcher, antenato del Pixel Launcher che troviamo attualmente sugli smartphone della gamma Pixel, verrà definitivamente disattivato da Google nel corso del mese di aprile.

Cosa è il Google Now Launcher

Google Now Launcher è l’iconico launcher che Google utilizzava come app di avvio predefinita sui dispositivi della gamma Nexus, prima dell’avvento dei Pixel con il loro Pixel Launcher. Era un’applicazione disponibile per l’installazione da parte di chiunque direttamente dal Google Play Store e, dietro le quinte, si celava l’apporto di app Google.

Inizialmente, il launcher era denominato Google Experience Launcher (GEL) ma venne poi ampiamente rilasciato (nel 2014) come Google Now Launcher (GNL) per tutti i dispositivi che eseguivano Android in versione 4.1 o versioni successive.

Il suo vantaggio principale era quello di consentire l’accesso immediato alle schede di Google Now (a sua volta antenato dell’Assistente Google), fornendo allo stesso tempo un’esperienza utente pulita e ordinata che rispecchiava i canoni estetici del tempo di Google.

Il launcher, come anticipato, ha debuttato a bordo di uno degli smartphone Made by Google più iconici di sempre, ovvero LG Nexus 5, del quale potete vedere la nostra recensione pubblicata quasi dieci anni fa, culmine di questo momento amarcord.

La pensione arriva dopo quasi dieci anni di carriera

Già nelle prime fasi del 2017, Google aveva comunicato ai partner che il GNL sarebbe presto stato ritirato dal Google Play Store perché la sua principale funzionalità (ovvero l’accesso a Google Now che nel frattempo si convertiva nell’Assistente Google) era stata resa disponibile per altri launcher di terze parti.

In quel periodo, il colosso di Mountain View aveva da poco lanciato il primo Google Pixel e, di conseguenza, aveva dotato il proprio smartphone del Pixel Launcher, erede in tutto e per tutto del Google Now Launcher.

L’ultima versione in anteprima dell’app Google (versione beta 14.14) rivela che “Google Now Launcher smetterà di funzionare ad aprile”: apparentemente, Google rimuoverà semplicemente tutto ciò che riguarda Google Now Launcher dall’app Ricerca entro la fine di aprile.

Cosa succede ora sui dispositivi che lo eseguono?

Gli utenti che eseguono il GNL, nel frattempo, sono stati invitati ad installare un altro launcher sul proprio dispositivo (qua potete trovare una nostra guida sull’argomento): nel caso in cui non facciano nulla ed esso non fosse il launcher predefinito di sistema, il sistema ripristinerà il launcher predefinito.

Per mantenere le cose invariate, il consiglio è quello di non aggiornare l’app Google (che potrebbe diventare più leggera, per gli altri, una volta che verranno tolti tutti i riferimenti al GNL).

Va comunque considerato il fatto che parliamo di qualcosa che è, ad oggi, parte di dispositivi che non sono utilizzabili come smartphone principali: l’impatto, pertanto, sarà su una percentuale minima degli utenti.

