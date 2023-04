Giunti alla metà di un’altra settimana costellata da una serie di aggiornamenti software per smartphone Android, è ancora una volta Samsung a monopolizzare il discorso: il produttore sudcoreano sta aggiornando un tris di modelli che vanno dalla fascia bassa a quella medio-alta e i motivi per continuare a leggere con interesse non mancano di certo.

Samsung Galaxy S21 FE, A51 e A22: le novità degli aggiornamenti

I tre smartphone del produttore sudcoreano destinatari degli update software in distribuzione nel momento in cui si scrive sono quelli che avete letto poc’anzi, vale a dire: Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A51 nella versione LTE e Samsung Galaxy A22.

Samsung Galaxy S21 FE è senza dubbio il più famoso del trio, ma è anche quello che sta ricevendo l’aggiornamento meno degno di nota: mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul conto del suo atteso successore, questo modello molto popolare vede aumentare progressivamente la diffusione della Security Maintenance Release (SMR) del mese di marzo 2023. A dirla tutta, ve ne avevamo già parlato la settimana scorsa, ma adesso la versione firmware G990U1UEU5EWB7 sta prendendo piede negli USA. Per maggiori dettagli sui correttivi ricompresi da Samsung in queste nuove patch di sicurezza, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Cambiando completamente fascia di prezzo, ci occupiamo ora del base di gamma Samsung Galaxy A22 (di cui trovate a questo link la nostra recensione): per questo modello è in distribuzione un major update in piena regola, visto che accanto all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI (qui in versione alleggerita) sono presenti anche le più recenti patch di sicurezza mensili. Più precisamente, è in roll out un aggiornamento OTA da più di 1 GB che implementa la versione firmware A226BXXU5DWC1 e include la One UI Core 5.1 e la SMR di aprile 2023. Questo smartphone economico senza molte pretese, dunque, è uno dei primi a mettersi in scia agli ultimissimi modelli premium e ai pieghevoli del brand sudcoreano. Per i correttivi delle patch di sicurezza vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, mentre, per quanto riguarda la One UI Core 5.1, bisogna sottolineare che la stessa non contiene tutte le novità della versione standard, ma non si fa mancare i nuovi widget del meteo e della batteria e i miglioramenti di usabilità del multitasking. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al changelog completo leggibile negli screenshot riportati qui sotto.

Previous Next Fullscreen

In questa sede, non ci resta che riportarvi che l’aggiornamento descritto risulta attualmente in distribuzione per Samsung Galaxy A22 5G a livello europeo — sia per il modello non brandizzato che per quello brandizzato Vodafone —, pertanto anche gli utenti italiani lo riceveranno in queste ore.

Infine, il medio di gamma Samsung Galaxy A51 in versione solo 4G è giunto al canto del cigno: lo smartphone si accoda con qualche giorno di ritardo al modello 5G e sta ricevendo in questi giorni l’ultimo major update della sua carriera. Entrando nei dettagli, è in distribuzione a livello europeo — a partire dalla Polonia — la versione firmware A515FXXU6HWC7 (modello SM-A515F): il file OTA in arrivo presenta dimensioni pari a 1,2 GB e include la One UI 5.1, con annesse patch di sicurezza di febbraio 2023. Tanti, dunque, i miglioramenti inclusi in questo aggiornamento: dai suggerimenti nelle impostazioni alla condivisione rapida di screenshot e registrazioni dello schermo, passando per la Galleria potenziata e per il multitasking semplificato (con particolare riferimento alle gesture per multi-window e app in finestra), senza dimenticare gli sfondi personalizzabili per ciascuna modalità. Per tutti i dettagli, potete leggere il changelog negli screenshot sottostanti.

Come aggiornare dispositivi Samsung

Se possedete uno o più di questi dispositivi e non avete ancora visto spuntare la classica notifica, non dovete fare altro che ricorrere al solito percorso per cercare manualmente gli aggiornamenti: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

