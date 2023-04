Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ricevono in Italia l’atteso aggiornamento di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che integra alcuni miglioramenti per il comparto fotografico e non solo. L’update richiede un download di quasi 1 GB, quindi è più corposo del solito: andiamo a scoprire le novità più da vicino.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Il nuovo aggiornamento, preannunciato il mese scorso, è in distribuzione per la serie Samsung Galaxy S23 dalla fine di marzo a partire dalla Corea del Sud, e porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2023. Per ora non abbiamo ulteriori dettagli sotto questo punto di vista, dal momento che Samsung non ha ancora rilasciato informazioni precise sulle vulnerabilità corrette (probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore, dopo il rilascio delle nuove patch per i Google Pixel).

Questa volta non si tratta però di un semplice upgrade di sicurezza, come il peso citato più su fa intuire subito: il firmware S91*BXXU1AWC8 va a migliorare diversi aspetti del comparto fotografico del trio di flagship. Il changelog si limita a parlare di miglioramenti generici nelle stabilità e nel comportamento del dispositivo, ma da quanto emerso i giorni scorsi in Corea sappiamo che sotto al cofano sono stati fatti diversi cambiamenti:

l’app Galleria permette ora di eliminare immediatamente gli scatti che sono appena stati catturati ed elaborati

permette ora di eliminare immediatamente gli scatti che sono appena stati catturati ed elaborati è stato modificato l’algoritmo per la messa a fuoco automatica : ora la fotocamera scatta una foto anche se l’inquadratura è fuori fuoco o non completamente impostata, è comunque possibile impostare la fotocamera affinché scatti esclusivamente quando l’immagine è a fuoco, direttamente dalle impostazioni dell’app

: ora la fotocamera scatta una foto anche se l’inquadratura è fuori fuoco o non completamente impostata, è comunque possibile impostare la fotocamera affinché scatti esclusivamente quando l’immagine è a fuoco, direttamente dalle impostazioni dell’app è stato risolto il problema di banding che appariva nel cielo in condizioni di luce ambientale medio-bassa ad alte risoluzioni, sono stati integrati miglioramenti nella nitidezza complessiva nelle modalità 50 MP e 200 MP ed è stato risolto il problema della sfocatura intermittente apportando miglioramenti all’OIS

che appariva nel cielo in condizioni di luce ambientale medio-bassa ad alte risoluzioni, sono stati integrati miglioramenti nella nitidezza complessiva nelle modalità 50 MP e 200 MP ed è stato risolto il problema della sfocatura intermittente apportando miglioramenti all’OIS è stata migliorata la nitidezza e ridotto lo sfarfallio durante l’acquisizione di video con la fotocamera ultra-grandangolare in situazioni di scarsa luminosità, utilizzando la modalità Super Steady; la fotocamera mostra ora anche un nuovo avviso che informa l’utente della necessità di una buona luce ambientale per l’utilizzo della sopra citata modalità

e ridotto lo sfarfallio durante l’acquisizione di video con la fotocamera ultra-grandangolare in situazioni di scarsa luminosità, utilizzando la modalità Super Steady; la fotocamera mostra ora anche un nuovo avviso che informa l’utente della necessità di una buona luce ambientale per l’utilizzo della sopra citata modalità è stata migliorata la stabilizzazione nei video quando la risoluzione è impostata sulla risoluzione Full HD a 60 fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore

quando la risoluzione è impostata sulla risoluzione Full HD a 60 fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore è stato risolto il bug che a volte mostrava una linea verde sul lato sinistro utilizzando la fotocamera posteriore in modalità Foto

è stato risolto un problema di qualità dell’immagine che si presentava con la modalità notturna disattivata

è stato risolto il problema che impediva il corretto funzionamento del riconoscimento facciale al termine di una videochiamata con applicazioni di terze parti

è stata migliorata la stabilità della fotocamera con soggetti in movimento

Come aggiornare la serie Samsung Galaxy S23

L’aggiornamento descritto qui sopra è disponibile in Italia a partire dai modelli no brand: se non è ancora stato notificato dal sistema, per installarlo via OTA non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

