A distanza di pochi giorni dalla presentazione cinese, avvenuta a metà aprile, Huawei lancia in Italia la nuova serie Pura70: da noi arrivano ben tre modelli, denominati Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro e Huawei Pura70 Ultra, tutti caratterizzati da specifiche di fascia alta e da un design rinnovato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo tris di flagship, compresi prezzi e disponibilità per il nostro Paese.

Huawei rinnova i flagship: arrivano in Italia Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra

Huawei mette ufficialmente “da parte” la serie Huawei P anche in Italia e lancia la sua nuova gamma Pura: gli smartphone che fanno debuttare questa inedita gamma sono tre e sono Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro e Huawei Pura70 Ultra; come intuibile dai nomi, i modelli Pro e Ultra alzano ulteriormente l’asticella, ma anche lo smartphone “standard” mette a disposizione specifiche di fascia alta (alcune delle quali condivise con i fratelli). L’unico modello proposto in Cina e non disponibile da noi è Pura70 Pro+, che comunque si differenzia da Pura70 Pro solo per le colorazioni e i tagli di memoria.

Il cuore di Huawei Pura70 Pro e Pura70 Ultra è costituito dal chipset Kirin 9010, una versione potenziata dal Kirin 9000s utilizzato sulla serie Mate 60: offre CPU octa-core con clock fino a 2,3 GHz e la GPU proprietaria Huawei Maleeon 910; Huawei Pura70 si deve “accontentare” del comunque potente chip Kirin 9000S1, una versione “depotenziata” del già citato Kirin 9000s. Per tutti e tre ci sono almeno 12 GB di RAM (l’Ultra arriva a 16 GB) e 256 o 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda i display non abbiamo grosse differenze, se non nelle diagonali: per tutti e tre c’è un pannello OLED LTPO a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 2500 nit e 1 miliardo di colori; Pura70 è il più “compatto” con la sua diagonale da 6,6 pollici, mentre gli altri due (Pro e Ultra) si spingono fino a 6,8 pollici pur mantenendo un rapporto schermo-corpo intorno al 90%.

I tre smartphone si distinguono anche per quanto concerne il comparto fotografico, ma non nel numero (a bordo ci sono quattro sensori per ciascun dispositivo). Huawei Pura70 offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP con OIS e PDAF, sensore ultra-grandangolare da 13 MP e sensore periscopico da 12 MP con OIS e zoom ottico 5x. Huawei Pura70 Pro alza l’asticella proponendo un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3,5x, mentre è il modello Ultra a offrire il meglio della gamma; Pura70 Ultra dispone di una fotocamera principale retrattile da 50 MP da 1 pollice con funzione anti-shake, affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 40 MP e da un teleobiettivo da 50 MP pensato anche per le macro (con zoom digitale fino a 100x).

Specifiche tecniche Huawei Pura70: display OLED LTPO da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Kirin 9000S1

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e zoom periscopico da 12 MP

batteria da 4900 mAh con ricarica fino a 66 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Huawei Pura70

Specifiche tecniche Huawei Pura70 Pro: display OLED LTPO da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Kirin 9010

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12,5 MP e telemacro da 48 MP

batteria da 5050 mAh con ricarica fino a 100 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Huawei Pura70 Pro

Specifiche tecniche Huawei Pura70 Ultra: display OLED LTPO da 6,8 pollici Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Kirin 9010

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP da 1 pollice, ultra-grandangolare da 40 MP e telemacro da 50 MP

batteria da 5200 mAh con ricarica fino a 100 W

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Huawei Pura70 Ultra

Gli smartphone vengono proposti sul mercato europeo e italiano con la EMUI 14.2, che può contare su AI Gesture Control, AI Privacy View e diverse funzionalità fotografiche XMAGE affiancate da Ultra Speed Snapshot per i soggetti in movimento e Ultra Lighting Macro per quelli molto ravvicinati. A bordo anche i Temi interattivi, per adattare la schermata home a seconda del proprio mood o della propria personalità, aggiungendo eventualmente sticker ed emoji.

Il design di Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra è quasi completamente condiviso ed è caratterizzato da un ampio modulo fotografico posteriore di forma triangolare (con angoli arrotondati), che integra un generoso e molto vistoso obiettivo principale; il modello Ultra offre una fotocamera principale retrattile e una finitura posteriore molto particolare (Starry Pattern), con colorazioni meno tradizionali rispetto agli altri due. Con la nuova serie, la casa cinese porta al debutto il design Fashion Forward, dove “la semplicità si sposa con l’eleganza“.

Prezzi e uscita della serie Huawei Pura70 in Italia

Huawei Pura70, Pura70 Pro e Pura70 Ultra sono disponibili in Italia in preordine a partire da oggi, 2 maggio 2024, ai seguenti prezzi consigliati:

Huawei Pura70 12-256 GB a 999 euro

Huawei Pura70 Pro 12-512 GB a 1199 euro

Huawei Pura70 Ultra 16-512 GB a 1499 euro

Fino al 30 giugno 2024, su Huawei Store si può sfruttare un coupon per avere 99 euro di sconto e Huawei Watch GT 3 in omaggio. In più, sempre sullo store ufficiale, vengono dati in regalo le cuffie Huawei FreeBuds Pro 3 e una cover.