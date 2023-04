Negli ultimi tempi si susseguono diverse voci circa l’ipotetico Samsung Galaxy S23 FE, c’è chi dice che l’azienda non abbia intenzione di produrlo e c’è chi invece azzarda anche le tempistiche di commercializzazione.

Il dispositivo in questione è particolarmente atteso dagli appassionati del brand, l’azienda aveva infatti svolto un ottimo lavoro con il suo predecessore Galaxy S21 FE (perché, per chi non lo ricordasse, Samsung saltò la serie FE l’anno successivo), che riscosse un notevole successo; ora alcuni esperti di settore, nonostante non ci siano ancora indicazioni sul prezzo dello smartphone in questione, azzardano un confronto con il costo del precedente modello.

Samsung potrebbe tagliare il prezzo di Galaxy S23 FE, rendendolo più economico di Galaxy S21 FE al lancio

Samsung Galaxy S21 FE arrivò sul mercato a gennaio 2022, con un prezzo di partenza di 699 dollari, secondo gli analisti Galaxy S23 FE potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 599 dollari, ovvero 100 dollari in meno.

Chiunque segua un minimo il mercato degli smartphone si sarà sicuramente accorto di come la maggior parte dei produttori abbia giocato al rialzo negli ultimi tempi, quasi tutti i dispositivi usciti sul mercato avevano infatti un prezzo maggiore dei loro predecessori e ci si aspettava la stessa cosa anche per Galaxy S23 FE.

Qualora Samsung decidesse realmente di tagliare il prezzo del dispositivo in questione, sarebbe una gran bella notizia per tutti gli utenti interessati all’acquisto, ma perché dovrebbe farlo? Senza addentrarci in complicate dinamiche economico aziendali, un motivo potrebbe essere l’utilizzo del processore apparentemente scelto come cuore del dispositivo.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti Galaxy S23 FE sarà equipaggiato con un SoC Exynos 2200, cioè lo stesso utilizzato per la serie Galaxy s22 in Europa: ora, tralasciando il fatto che non si tratti probabilmente del processore meglio riuscito all’azienda (che lo ha sostituito l’anno successivo con una soluzione di Qualcomm), quando lo smartphone in questione arriverà sul mercato questo processore avrà già due anni sulle spalle; questo potrebbe forse spingere Samsung ad abbassare in parte il prezzo di vendita del dispositivo, onde evitare di pregiudicarsi un possibile successo a causa di un hardware datato.

Considerate che, per il momento, non c’è alcuna informazione ufficiale su Galaxy S23 FE, dunque quanto sopra esposto è da prendere con le pinze.

In copertina Samsung Galaxy S21 FE

