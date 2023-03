Gli aggiornamenti sono qualcosa che infastidiscono alcuni utenti e rendono felici molti altri, un aggiornamento introduce solitamente migliorie sia dal punto di vista della sicurezza che delle funzionalità; negli ultimi tempi alcuni produttori sembrano aver aumentato il ritmo di rilascio degli update, abbiamo visto giusto ieri per esempio come Samsung abbia addirittura anticipato Google nel rilascio delle patch di sicurezza di marzo 2023.

L’azienda coreana, dopo aver dettagliato l’aggiornamento di sicurezza in questione, ha infatti iniziato il rilascio su una serie di dispositivi, ai quali oggi se ne aggiungono altri; anche Xiaomi vuole far parte della lista, aggiornando un proprio dispositivo con la MIUI 14 basata su Android 13.

Samsung Galaxy S20 riceve le patch di sicurezza di marzo 2023

Partiamo con una vecchia gloria del colosso coreano, dopo aver visto ieri l’inizio del rilascio dell’aggiornamento in questione sulle ultime serie di flagship dell’azienda, ora è il turno di Galaxy S20 che riceve a sua volta le patch di sicurezza di marzo 2023.

L’update introduce correzioni per diversi bug di sicurezza nel sistema operativo, aggiustamenti dedicati ai dispositivi mossi da processori Exynos e altri specifici per gli smartphone Galaxy, come del resto già visto nell’apposito articolo citato in apertura.

Galaxy A51 5G riceve il suo ultimo aggiornamento importante, One UI 5.1 e patch di sicurezza

Prima o poi si avvicina per tutti gli smartphone il momento in cui non riceveranno più aggiornamenti, Samsung Galaxy A51 5G, smartphone di fascia media dell’azienda, chiude in bellezza il suo periodo di supporto ufficiale ricevendo l’update alla One UI 5.1.

L’update porta la versione del firmware alla A516BXXU6FWB5 e introduce contestualmente anche le ultime patch di sicurezza disponibili; l’aggiornamento è già in fase di rilascio in diversi paesi europei tra cui Italia, Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca, a cui dovrebbero seguire tutti gli altri nei prossimi giorni.

Se siete possessori dello smartphone in questione, potrete ora beneficiare di tutte le novità implementate dall’azienda nell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 5.1. Per controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento sarà sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Come detto Galaxy A51 5G giunge alla fine del supporto software del produttore, il dispositivo infatti è stato lanciato sul mercato nel 2020 equipaggiato con Android 10, ricevendo l’ultima versione attualmente disponibile del robottino sul finire del 2022.

La One UI 5.1 arriva anche per Galaxy A71 e Galaxy A71 5G

Altri due dispositivi di fascia media del brand potranno ora beneficiare di tutte le novità introdotte dalla One UI 5.1, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung è infatti disponibile anche per Galaxy A71 e Galaxy A71 5G.

I due smartphone stanno ricevendo l’aggiornamento che porta le versioni del firmware rispettivamente alle A715FXXU8DWB5 e A716BXXU7FWB6; al momento l’update One UI 5.1 per la variante 5G dello smartphone è in distribuzione in Asia, ma dovrebbe raggiungere in seguito anche gli altri mercati in cui lo smartphone è stato commercializzato.

Come di consueto, se avete tra le mani un Galaxy A71 e volete controllare la presenza dell’aggiornamento, vi basta recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Anche i due smartphone in questione, come il precedentemente citato Galaxy A51 5G, dovrebbero aver raggiunto il loro ultimo importante aggiornamento, essendo stati lanciati sul mercato nel 2020 e avendo già beneficiato di ben 4 versioni di Android.

Redmi Note 10 Pro Global riceve la MIUI 14 basata su Android 13

Anche Xiaomi, con il sotto brand Redmi, si sta impegnando per aggiornare dispositivi non più nuovi di zecca, è l’esempio che vi riportiamo oggi che vede Redmi Note 10 Pro in versione globale ricevere Android 13, nonché l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14.

L’azienda cinese sembra in effetti aver accelerato un po’ dal punto di vista degli aggiornamenti, proprio con l’arrivo della MIUI 14 che, come ben sappiamo, non è necessariamente sempre basata su Android 13; Redmi Note 10 Pro però, prende due piccioni con una fava, aggiudicandosi l’ultima versione del robottino e l’ultima versione della MIUI.

L’update giunge sui dispositivi con numero di build V14.0.1 . 0.TKFMIXM, il rilascio è graduale, potrebbe dunque volerci un po’ prima che tutti gli utenti possano riceverlo ma, una volta fatto, potranno beneficiare non solo delle novità citate nel changelog ufficiale, ma anche delle più recenti patch di sicurezza:

Highlights

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Basic experience

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Personalization

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android security patch to February 2023. Increased System security.

Potrebbe interessarti anche: Google è in ritardo con gli aggiornamenti ma qualche dettaglio trapela