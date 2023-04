Samsung continua a dedicare tante risorse preziose al supporto software dei propri dispositivi e quest’oggi, dopo avervi già portato il piatto forte attraverso la serie flagship Galaxy S23, c’è spazio per un ricco contorno: ci sono la One UI 5.1, patch di sicurezza ed altri aggiornamenti in distribuzione per un variegato gruppo di smartphone e tablet del produttore sudcoreano.

Samsung Galaxy M32, F62, A33, S10 Lite, A04s, Tab S7 FE, Tab A8 2022: le novità degli aggiornamenti

Dopo che a fine marzo si era sensibilmente allungata la lista dei modelli Samsung dotati della One UI 5.1, quest’oggi c’è spazio per altre nuove aggiunte; in più, ci sono delle patch di sicurezza in distribuzione.

Per quanto riguarda la versione più recente dell’interfaccia proprietaria del brand — tra le cui novità possiamo ricordare: app Fotocamera e Galleria aggiornate e potenziate, miglior funzionamento di Samsung Internet in abbinamento a PC Windows, widget della batteria e Dynamic Weather —, i modelli che la stanno ricevendo sono: Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy F62, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung Galaxy Tab A8 2022. Ecco qualche dettaglio in più:

Samsung Galaxy M32 sta ricevendo la versione firmware M325FXXU5DWC1 in India, con annesse patch di sicurezza di febbraio 2023, laddove in America Latina c’è la versione M325FVXXS5CWC1 che include la più recente SMR di marzo 2023.

sta ricevendo la versione firmware in India, con annesse patch di sicurezza di febbraio 2023, laddove in America Latina c’è la versione che include la più recente SMR di marzo 2023. Samsung Galaxy A04s ottiene il firmware A047FXXU2CWBH con patch di marzo annesse; il roll out è in corso in vari Paesi europei.

ottiene il firmware con patch di marzo annesse; il roll out è in corso in vari Paesi europei. Samsung Galaxy F62 si sta aggiornando in India con la versione E625FDDU3CWB4 che non si fa mancare neppure le patch del mese appena terminato.

che non si fa mancare neppure le patch del mese appena terminato. Per Samsung Galaxy S10 Lite, c’è la G770FXXU6HWB4 disponibile da qualche giorno in Europa, tuttavia in questo caso le patch di sicurezza rimangono ferme a febbraio.

Passando ai tablet, è la coppia formata da Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Tab A8 2022 a fare notizia: per quanto riguarda il primo, Samsung ha rimediato al piccolo ritardo rispetto alla roadmap e ha avviato il roll out a livello europeo della versione firmware T736BXXU2CWC5 per il modello internazionale con connettività 5G (SM-T736B); la distribuzione potrebbe essere partita anche per la versione solo Wi-Fi, ma al momento non si rinvengono segnalazioni. Tra le novità incluse — leggibili negli screenshot sottostanti —, è particolarmente degno di nota il miglioramento del multitasking attraverso un accesso più immediato alla modalità split-screen, alla riduzione delle app in finestra, nonché nelle forme di una modalità a schermo diviso migliorata in DeX. Anche in questo caso, le patch di sicurezza sono ancora quelle di febbraio 2023. Passando al modello più economico dell’accoppiata, il modello venduto in Corea del Sud (SM-X200) sta ricevendo la versione firmware X200XXU2CWC1 , che include la One UI 5.1, ma non schioda le patch di sicurezza da gennaio 2023. I miglioramenti sono all’incirca gli stessi già citati e li trovate riassunti negli screenshot inclusi a seguire. Per il modello internazionale, dovrebbe essere solo questione di giorni.



Previous Next Fullscreen

Chiuso — almeno per oggi — il discorso relativo alla One UI 5.1, passiamo ad uno smartphone che già disponeva di tale versione e che ora sta ricevendo l’aggiornamento alle patch di sicurezza di marzo 2023: il medio di gamma Samsung Galaxy A33 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione). Sebbene questo smartphone sia ufficialmente destinatario di aggiornamenti trimestrali — a differenza del fratello maggiore Galaxy A53 5G, che ce li ha mensili —, il produttore lo sta trattando nel migliore dei modi. In questo caso, ci sono 230 MB di file OTA da scaricare per ottenere — col firmware A336BXXS5CWC2 — l’ultima SMR e alcuni miglioramenti importanti per il modem Exynos dello smartphone (altri fix, promessi dal produttore, dovrebbero arrivare con l’aggiornamento di aprile). Il roll out è già in corso in Europa.

Come aggiornare dispositivi Samsung

Se possedete uno o più di questi dispositivi e non avete ancora visto spuntare la classica notifica, non dovete fare altro che ricorrere al solito percorso per cercare manualmente gli aggiornamenti: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Leggi anche: migliori smartphone Samsung da acquistare adesso