In casa Samsung sono tantissime le alternative di fascia media ed è spesso difficile districarsi tra le varie offerte. Talvolta però la scelta è più semplice di quello che si possa pensare, specialmente se ad un prezzo inferiore ci si può portare a casa un dispositivo con un hardware davvero molto simile. Samsung Galaxy A33 5G ad esempio è quasi uguale al suo fratello maggiore ma con un prezzo inferiore e se ci fossero ulteriori sconti diventerebbe davvero irresistibile.

Scopriamo insieme i suoi pregi e i suoi difetti all’interno della nostra recensione!

Video Recensione Samsung Galaxy A33 5G

Design & Ergonomia

Galaxy A33 5G è la conferma che Samsung nella fascia media abbia davvero poca fantasia. Esteticamente parlando si fa infatti molta fatica a trovare le differenze con Galaxy A53 ma anche con la precedente generazione Galaxy A52s. C’è da dire che non c’è davvero nulla di male nel creare dispositivi simili, specialmente se poi la risposta dei clienti è sempre molto positiva.

A livello di materiali non possiamo che confermare la presenza della plastica, di buona fattura ma pur sempre cheap al tatto. C’è da dire che questa rappresenta una scelta abbastanza obbligata se si vuole mantenere il peso al di sotto dei 200 grammi. Il dispositivo ne pesa infatti solo 186 e ha dimensioni che potremmo definire umane con i suoi 159.7 x 74 x 8.1 mm di spessore. Degna di nota la presenza della certificazione contro acqua e polvere IP67, caratteristica introvabile sugli smartphone della stessa fascia di prezzo.

Frontalmente troviamo un pannello AMOLED da 6.4″ in risoluzione FHD+ e un refresh rate da 90 Hz. Leggermente più piccolo rispetto ad A53 è vero ma pur sempre di ottima qualità per la fascia di prezzo. Sia la luminosità che i contrasti sono buoni e gli garantiscono un voto più che sufficiente e ci ha convinto a pieno.

Un alto refresh rate potrà ormai sembrarci quasi scontato, ma dobbiamo ricordarci che esistono dispositivi da quasi il doppio del prezzo che invece montano display da 60 Hz. L’unico tasto dolente è l’asimmetria tra il sopra e sotto, spesso minimo comune denominatore dei dispositivi economici.

Hardware & Prestazioni

A livello hardware questo Galaxy A33 5G cala un vero e proprio asso nella manica, il processore. Infatti si tratta dell’ormai collaudato Exynos 1280 con processo produttivo a 5 nm, lo stesso di A53. La RAM a disposizione dell’utente è poi di 6 GB e la memoria interna è di 128 GB con memorie UFS 2.0.

Il dispositivo ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente in tutte le operazioni quotidiane, dalla navigazione web all’uso social, non trascurando eccessivamente nemmeno la sua anima multimediale. Non ve lo consigliamo per giocare ma sappiate che senza esagerare lui è in grado di far girare in maniera sufficiente molti titoli moderni.

Funzionalità

A bordo di A33 5G troviamo la One UI 4.1 basta su Android 12, manca quindi la presenza dell’interfaccia di quinta generazione del produttore coreano. Si tratta di una personalizzazione completa che lascia davvero poco spazio agli errori ed è tutto gestito per permettere la massima esperienza per l’utente finale. Dispone ovviamente delle applicazioni di Google, di quelle proprietarie Samsung e alcune di Microsoft. Fra le impostazioni non manca la possibilità di utilizzare più account nelle app di messaggistica e di uno spazio privato personale.

Fotocamera

Sul reto di questo Galaxy A33 5G troviamo un’interessante sorpresa per gli amanti della fotografia, un blocco a tre fotocamere. Il sensore principale è un 48 megapixel, supportato da un macro da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Parlando di prestazioni vi dobbiamo confidare che lo scatto lo porterete tranquillamente a casa, specialmente in condizioni di buona illuminazione e per un uso social siamo certi che ne rimarrete più che soddisfatti. Un occhio più attento noterà ovviamente i suoi limiti nella gestione delle luci ed una leggera sofferenza quando cala l’illuminazione.

Trovate gli scatti all’interno della recensione video.

Autonomia

La batteria è una 5000 mAh ed è ormai uno standard per gli smartphone di pari fascia di prezzo. Con l’uso intensivo da recensione siamo riusciti a fare praticamente sempre 1 giorno e mezzo, peccato solo che la ricarica sia di soli 25W. In termini numerici vi permette di coprire più di 6 ore di utilizzo a schermo acceso con una ricarica.

In conclusione

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone arrivato sul mercato con un prezzo di listino pari a 389 Euro, troppo alto per ciò che offre. La buona notizia è che a distanza di qualche mese dal lancio si può trovare online facilmente intorno ai 250 euro, una soglia che già comincia ad essere interessante vista l’esperienza generale che garantisce.

Se lo smartphone ti ha convinto, acquista Samsung Galaxy A33 5G su Amazon a 249 euro.