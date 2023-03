Anche quella di oggi è una giornata con diversi aggiornamenti per i dispositivi Android. Samsung rilascia nuovi firmware per i tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A8 e per lo smartphone Samsung Galaxy M32, mentre Xiaomi Pad 5 riceve in Italia la MIUI 14 stabile. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A8

Partiamo dai tablet del produttore sud-coreano, che si aggiungono alla lunga lista di dispositivi con la One UI 5.1. Samsung Galaxy Tab S7 FE sta ricevendo proprio quest’ultima versione a partire dalla variante 5G con il firmware T736BXXU2CWC5, in distribuzione anche in Italia. Le patch di sicurezza rimangono al mese di febbraio 2023, ma abbiamo comunque un mucchio di novità: tra queste possiamo citare la possibilità di modificare rapidamente il tono colore dei selfie, la ricerca più avanzata nella Galleria, la rimasterizzazione delle immagini migliorata, la possibilità di creare un album famiglia condiviso, miglioramenti nel multitasking, nuovo widget Meteo dinamico, ricerca migliorata in Internet Samsung, nuovo widget batteria e non solo.

Le novità sono più o meno le stesse per Samsung Galaxy Tab A8, che sta iniziando a ricevere la One UI 5.1 a partire dalla Corea del Sud. La versione in rollout è in questo caso la X200XXU2CWC1, che rimane alle patch di sicurezza di gennaio 2023. Ci aspettiamo l’avvio della distribuzione in Europa nel giro di pochi giorni.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M32

Abbandoniamo solo per qualche istante il mondo dei tablet per segnalarvi l’arrivo di un aggiornamento importante per Samsung Galaxy M32. Lo smartphone di fascia media sta ricevendo la One UI 5.1 con il firmware M325FXXU5DWC1 a partire dall’India e da alcuni Paesi del Sud America. Le novità includono le patch di sicurezza di marzo 2023 e tanto altro, come la ricerca più avanzata nella Galleria, gli album famiglia condivisi, i miglioramenti per il multitasking, nuovi widget e passi avanti per le modalità e le routine.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi Pad 5

Torniamo come promesso ai tablet perché Xiaomi Pad 5 sta ricevendo in Italia la MIUI 14 basata su Android 13, ovviamente nella versione “Pad” dedicata a questo tipo di dispositivi. La distribuzione che vi avevamo segnalato un paio di settimane fa si è evidentemente allargata fino a raggiungere il nostro Paese.

La versione in rollout è la 14.0.4.0.TKXEUXM e porta con sé tante novità: il sistema ora utilizza meno memoria e risulta più efficiente, offre una ricerca più avanzata nelle impostazioni, maggiori possibilità di personalizzazione e non solo. In più sono state integrate le patch di sicurezza di febbraio 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A8, Galaxy M32 e Xiaomi Pad 5

Per cercare nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A8 e Galaxy M32 potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su Xiaomi Pad 5 potete invece recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.

