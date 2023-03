Un nuovo smartphone Android di un brand e di una serie molto apprezzati si appresta a fare il proprio ingresso nella fascia media del mercato e già oggi, a una dozzina di giorni dalla presentazione ufficiale, di lui si conoscono le informazioni più importanti: le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non sono più un mistero.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in arrivo: ecco la scheda tecnica

Nelle ultime settimane si è parlato di OnePlus per il lancio di un nuovo smartphone in Cina e per il primo tablet Android prossimo al debutto anche in Italia, ma in tutto ciò OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non è mai uscito dai radar: qualche giorno fa erano trapelate specifiche tecniche e data di lancio, mentre giusto ieri vi avevamo parlato dei preordini; quest’oggi riapriamo il discorso relativo alla dotazione tecnica, poiché sono arrivate delle nuove informazioni che confermano quello che già sapevamo: il nuovo medio di gamma di OnePlus sarà un rebrand.

In particolare, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà il gemello — non troppo — diverso del già noto Realme 10 Pro, pertanto se conoscete le caratteristiche tecniche di quest’ultimo, sapete già ciò che stiamo per segnalarvi.

La seguente immagine condivisa da un noto tipster su Twitter riporta che il nuovo smartphone della casa cinese disporrà di un display da 6,7 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, foro in alto al centro per la fotocamera, ma pannello di tipo LCD. Le prestazioni di Nord CE 3 Lite 5G saranno affidate al Qualcomm Snapdragon 695 5G — un SoC da 688 punti in single-core e 1.796 punti in multi-core su Geekbench — in abbinamento a 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico annovererà una principale da 108 MP con apertura f/1,8 e due — inutili — 2 MP per macro e informazioni di profondità; frontalmente, una singola da 16 MP con apertura f/2,5 proverà a soddisfare gli amanti dei selfie.

L’autonomia si preannuncia uno dei punti di forza del dispositivo, con una batteria da 5.000 mAh che difficilmente lascerà a bocca asciutta, considerata anche la ricarica rapida SUPERVOOC a 67 W. Quanto al resto delle risorse hardware di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, la fonte riporta: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, USB type-C, GPS, NFC, dual SIM, 5G ed espansione di memoria tramite microSD; il dispositivo non sarà adatto agli amanti dei compatti, visto che presenterà dimensioni pari a 165,5 x 76 x 8,3 mm e che fermerà l’ago della bilancia a 195 grammi. Due le colorazioni attese: Black e Lime Green (visibile in copertina).

Per quanto riguarda il software, out of the box ci sarà l’accoppiata composta da Android 13 e OxygenOS 13. Tra gli altri segni particolari — non tanto, visto che parliamo di produttori cinesi e di smartphone di fascia media —, c’è da segnalare la presenza nella confezione di vendita del caricabatterie rapido e di una cover in TPU trasparente.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: data di lancio

La data di lancio di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non è un mistero: il produttore cinese ha già confermato in via ufficiale che la presentazione dello smartphone per il mercato indiano si terrà il prossimo 4 aprile e che accanto al nuovo componente della famiglia Nord ci saranno anche le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds 2. A quanto pare, lo smartphone verrà venduto in via esclusiva su Amazon, col colosso dello shopping online che ha già allestito una pagina di riferimento; nei giorni scorsi, lo stesso modello è già apparso su svariati siti di certificazione (tra cui, TDRA, NBTC e IMDA a Singapore).

Allo stato attuale, non conosciamo ancora il prezzo di listino di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e soprattutto se e quando lo vedremo anche da noi (uno scenario tutt’altro che improbabile).

