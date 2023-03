Torniamo ad occuparci di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, nuovo smartphone di fascia media che il produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato e del quale oramai sappiamo quasi tutto.

Nelle scorse ore, infatti, sono emerse quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche mentre per l’esordio sul mercato probabilmente ci sarà da avere pazienza sino alla metà del mese di aprile.

Cosa sappiamo di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe poter contare su un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz ed essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695.

Passando al comparto memorie, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dovrebbe poter fare affidamento su 8 GB di RAM LPDDR4X e su 256 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il settore imaging, lo smartphone dovrebbe presentare frontalmente una fotocamera da 16 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera, con un sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per la profondità.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare una porta USB Type-C, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e, dal punto di vista software, l’interfaccia OxygenOS 13 basata su Android 13.

In attesa della presentazione ufficiale, il produttore cinese dovrebbe consentire a tutti i fan di questo brand di pre-ordinare lo smartphone e provare a vincere un modello oppure un accessorio: ciò sarà possibile attraverso una pagina sul sito ufficiale che, al momento, non è ancora online (la potete trovare seguendo questo link).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire quando OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà disponibile in Italia e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.